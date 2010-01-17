На Закарпатье жалуются, что выборы сорвали им туристический сезон
Туристы оказались сознательными
Президентские выборы на несколько дней сорвали туристический сезон в Закарпатье.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель туристическо-информационного центра Закарпатья Александр КОВАЛЬ.
По его словам, из-за выборов Президента туристы, которые отдыхали в области и запланировали свой отдых до 20 января, покинули санатории и турбазы.
«Очень многие туристы выехали, чтобы проголосовать, отдать свой голос на избирательных участках по месту жительства», - сказал А.КОВАЛЬ.
Он также отметил, что в будущем туристические операторы, владельцы турбаз, гостиниц должны будут учитывать в своей работе фактор выборов. Раньше в Украине выборы проходили в октябре, ноябре и мае, что не влияло на туристическую сферу, поскольку эти месяцы считаются межсезоньем.
«Нынешние выборы, к сожалению, чрезвычайно негативно повлияли на туристический бизнес Закарпатья», - сказал руководитель Туринфоцентра.