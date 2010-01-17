На Закарпатье жалуются, что выборы сорвали им туристический сезон

Президентские выборы на несколько дней сорвали туристический сезон в Закарпатье.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель туристическо-информационного центра Закарпатья Александр КОВАЛЬ.

По его словам, из-за выборов Президента туристы, которые отдыхали в области и запланировали свой отдых до 20 января, покинули санатории и турбазы.

«Очень многие туристы выехали, чтобы проголосовать, отдать свой голос на избирательных участках по месту жительства», - сказал А.КОВАЛЬ.

Он также отметил, что в будущем туристические операторы, владельцы турбаз, гостиниц должны будут учитывать в своей работе фактор выборов. Раньше в Украине выборы проходили в октябре, ноябре и мае, что не влияло на туристическую сферу, поскольку эти месяцы считаются межсезоньем.

«Нынешние выборы, к сожалению, чрезвычайно негативно повлияли на туристический бизнес Закарпатья», - сказал руководитель Туринфоцентра.