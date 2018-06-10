Один день из жизни Виталия Кличко

В последнее время стала заметной публичная активность спортсмена-политика Виталия Кличко. Мы решили отследить один день бывшего и будущего боксера.

Прошедший день, 25 января 2007 года, Виталий Кличко превратил в своеобразные именины. С утра он, как и полагается народному избирателю, наведался в Киевсовет, чтобы немного позащищать своих избирателей – шла сессия законодательного органа столицы. В час дня спортсмен вышел на ступени перед зданием по адресу Крещатик, 36, чтобы сделать громкое заявление. В час дня Виталия ждала толпа журналистов, фанатов и журналистов-фанатов. Собственно, все уже знали, что он скажет о своем желании вернуться в большой спорт и возможном поединке за звание чемпиона мира с россиянином Олегом Маскаевым. Журналистов интересовали подробности, простые киевляне хотели взглянуть на живого Кличко, и поэтому, как только он появился, сразу заклацали фотоаппараты мобильных телефонов. Делать снимки было нетрудно: боксер оказался в среднем на голову выше всей толпы.

Виталий сказал, что в свое время сделал заявление об окончании спортивной карьеры. Но сегодня, пройдя все медицинские тесты, он принял решение вернуться на ринг. Боксер собирается побороться за чемпионский титул, что принадлежал когда-то ему и которым сегодня владеет россиянин Олег Маскаев. Свои шансы стать обладателем высокого звания он расценил как «довольно таки неплохие". А разрешение на бой он надеется получить не позже весны.

Напоследок заметил, что свое решение долго взвешивал, говорил с друзьями, с теми, кто ему близок – получил полную поддержку. И только два человека высказались против его возвращения в спорт. «Это моя жена и мама», – сказал Виталий. Что ж, надеемся, жизнь на этот раз опровергнет народное: «Материнское сердце – вещун».

Боксер также заметил, что его занятия спортом не исключат работы в Киевсовете, по традиции заклеймил «тарифы Черновецкого», а на вопрос, собирается ли он в мэры, ответил: «Смогу ответить только тогда, когда будут выборы». Под одобрительные выкрики своих сторонников спортсмен скрылся за дверями мэрии.

Вечером того же дня, словно доказывая тот факт, что он не собирается отказываться от политической деятельности, Кличко принял участие в мероприятии, называемом мастер-класс для «Школы молодых политиков». И свершилось это в Украинском доме. Мастер-класс был организован германским Фондом Конрада Аденауэра, представитель которого в Украине сказал, что его соотечественники называют Кличко «Доктором Фауст». Ведь «фауст» на их языке означает «кулак».

Мастер-класс заключался, в частности, в том, что спортсмен порекомендовал смотреть всем фильм «Рокки». Этот боевик в свое время оказал большое влияние на его тогда еще не окрепшую душу и тело, он начал интенсивно тренироваться. Кличко также сообщил, что интересовался политикой с детства, так как воспитывался в семье военнослужащего. В Черновецком он разочарован, так как «все те принципы, которые он декларировал во время выборов, остались на выборах».

«Мысль материальна», – заверял молодых политиков спортсмен, поэтому упорно добивайтесь поставленных целей. Вот так и Кличко: ставил цель победить «вечного мэра», и победил, правда, мэром стал Черновецкий. При этом боксер остается в хороших отношениях с бывшим киевским головой Омельченко. На настойчивые вопросы относительно выдвижения его кандидатуры на пост мэра спортсмен продолжал отвечать уклончиво, не время, мол. Однако не исключил проведения референдума по отставке Черновецкого. Политик сказал, что сам не платит по новым тарифам и призвал киевлян подражать его примеру, заклеймил дерибан киевской земли. А относительно драк в Киевсовете сказал буквально следующее: «Мне неприятно, что депутаты дерутся, как женщины».

В целом можно сказать, что на общие вопросы боксер отвечал хорошо, но в частностях увязал. Не очень охотно он говорил о политике и экономике, зато складно – о детстве и спорте. «Валуев – самый большой боксер за всю историю бокса, его рост два метра пятнадцать сантиметров, вес сто пятьдесят килограммов, – сказал он о своем российском коллеге. – Когда я рядом его увидел, у меня пошла гусиная кожа… хотя на самом деле он является добрым парнем». Кличко сообщил, что во время его боя с Макклайном болел за американца, однако его поражение, которые многие сочли за симуляцию, таковой не считает. В целом, по словам, Виталия, хорошо, что Валуев остался чемпионом: может, он достанется мне или Владимиру.

Под конец дня Кличко охотно фотографировался с молодыми политиками и раздавал направо и налево автографы всем желающим. Старики рассказывают, что если политик начинает так со всеми себя вести, жди того, что будет баллотироваться. За Виталием всюду сосредоточенно следил мужик с «бананом» в ухе. Он хоть и выглядел спортивно и подтянуто, но был на голову ниже чемпиона мира, а на вопрос корреспондента УНИАН, является ли он телохранителем Виталия, ответил отрицательно.

Антон Зикора