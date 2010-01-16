Политолог: осада Партией регионов ЦИК говорит о неуверенности

В Партии регионов сдают нервы из-за неуверенности в победе своего лидера Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии политолога Владимира ПОЛЯКОВА в связи с информацией об осаде ЦИК палатками Партии регионов.

«Партия регионов, не дождавшись даже дня голосования, фактически, взяла в осаду ЦИК, расположив вокруг здания свои палатки. Это свидетельствует о том, что в Партии регионов не уверены в победе Виктора ЯНУКОВИЧА, поэтому у них стали сдавать нервы», - отметил эксперт.

«Никто из кандидатов, которые имели бы больше оснований для волнения в фальсификации выборов, кроме Виктора ЯНУКОВИЧА, не вывел людей на улицы еще до голосования», - подчеркнул В.ПОЛЯКОВ.

По словам политолога, кроме неуверенности такие действия Партии регионов свидетельствуют о попытке оказать давление на членов ЦИК перед подсчетом результатов первого тура президентских выборов.

Как сообщал УНИАН, возле помещения Центральной избирательной комиссии на площади Леси Украинка в Киеве устанавливают сцену. Кроме того, по периметру площади, за ограждением ЦИК, установлены палатки синего цвета. На них нет никакой политической символики, и в них находятся люди преимущественно молодого возраста. Также на площади расположена большая палатка зеленого цвета, на которой есть надпись: “Приемная народного депутата Эльбруса ТЕДЕЕВА (фракция Партии регионов)”.