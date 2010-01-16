Судья получила 500 тыс. долларов за решение о голосовании на дому?

Судья Апелляционного административного суда Киева Галина Федорова за решение о возможности голосовать на дому, которым фактически узаконены фальсификации, получила взятку от представителей Партии регионов в размере 500 тысяч долларов США.

Как сообщает сайт Блока Юлии Тимошенко, об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Юрий Прокопчук, ссылаясь на информацию, полученную от источников в штабе кандидата в президенты Януковича.

Также Прокопчу обратился в Генеральную прокуратуру с требованием немедленно расследовать эту информацию и предпринять необходимые предусмотренные законодательством действия.