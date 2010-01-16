Сегодня суд рассмотрит дело о регистрации наблюдателей из Грузии

Сегодня, в 18.30, в Высшем административном суде состоится рассмотрение дела о регистрации наблюдателей на выборах Президента Украины от Грузии.

Об этом идет речь в переданной УНИАН пресс-службой Блока Юлии Тимошенко заявлении представителя Ю.ТИМОШЕНКО в судах народного депутата Валерия ПИСАРЕНКО.

Он отметил, что “Киевский апелляционный административный суд признал незаконной бездеятельность Центральной избирательной комиссии, которая не зарегистрировала грузинских наблюдателей”.

В.ПИСАРЕНКО отметил, что “в результате очередных махинаций в автоматизированной системе Высшего административного суда, в состав судей, которые будут рассматривать это дело, вошли люди, которые фактически создали в ВАСУ ячейку Партии регионов”.

”Председатель по этому вопросу судья РЕЦИБУРИНСКИЙ уже отметился своими решениями относительно голосования на дому, запрета голосовать одному из членов Центральной избирательной комиссии и целым рядом других сомнительных решений”, - отметил В.ПИСАРЕНКО.

Он также подчеркнул, что представители Ю.ТИМОШЕНКО “не будут своим присутствием легализировать решение Высшего административного суда”.

Как отмечается, представители БЮТ принципиально не посещают заседания Высшего административного суда, считая, что в нем происходят махинации с распределением дел.