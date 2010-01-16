Польские наблюдатели прогнозируют жесткие выборы на Донбассе

Члены польской делегаций наблюдателей миссии CIS EMO прогнозируют крайне жесткий избирательный процесс и получают информацию о проблемах в работе с реестрами избирателей. Об этом заявил Томаш ВЫВЕЛ, наблюдатель миссии CIS EMO в Луганске.

«Наша миссия намеренно выбрала Донбасс для своей работы, памятуя об уровне фальсификаций 2004 года. И уже в первый же день мы убедились, что есть все основания считать, что избирательный процесс здесь будет крайне сложным и даже жестким. В частности, к нам доходит информация о сложностях доступа к реестру избирателей. Также мы фиксируем продолжение предвыборной агитации в уже запрещенное время».

По мнению Сильвестра ХРУЩА, интерес к голосованию на Донбассе проявляют также коллеги из миссии ОБСЕ и другие наблюдатели, что может противодействовать намерениям фальсификаций на начальной стадии.

«Мы искренне рассчитываем на то, что и наша активность, и активность коллег из других миссий, в частности ОБСЕ, минимизируют уровень фальсификаций уже на начальной стадии. В то же время стоит отметить серьезные упущения в подготовительном этапе выборов и в частности наиболее непонятными для нас являются вопросы голосования на дому, работы наблюдателей и формирования списков избирателей», - заключил наблюдатель.