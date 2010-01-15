Грузинских наблюдателей ЦИК сможет зарегистрировать в день выборов

В БЮТ не исключают, что грузинских наблюдателей Центральная избирательная комиссия сможет зарегистрировать и в день выборов Президента Украины 17 января.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, отвечая на вопрос журналистов, сказал уполномоченный представитель кандидата на пост Президента Украины Юлии ТИМОШЕНКО с правом совещательного голоса, народный депутат от БЮТ Владимир ПИЛИПЕНКО.

“Конечно, что могут (зарегистрировать грузинских наблюдателей – УНИАН). Если есть решение суда, которое устанавливает обязанность для Центральной избирательной комиссии, то она должна это решение выполнить. То есть для нее юридически будет «зеленый свет» для выполнения таких действий на основании решения суда. Здесь нет никаких правовых препятствий», - сказал В.ПИЛИПЕНКО.