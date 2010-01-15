Янукович намерен занять активную позицию во власти

Кандидат на пост Президента, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что намерен занять активную ведущую позицию во власти, внести изменения в Конституцию, объединить государство и навести в Украине порядок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в эфире программы «Большая политика» на телеканале «Интер».

«Я такой же гражданин Украины, как и все. Я очень хочу, чтобы в стране был порядок. Я знаю, как это сделать. Для этого я имею программу и команду», - сказал он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, ему «надоело наблюдать, как работает эта «помаранчевая» команда».

«Я хочу занять активную позицию. Я очень долго к этому готовился», - сказал кандидат на пост Президента.

По его словам, «самое ценное, что он сохранил до этих выборов, - это доверие людей»

На вопрос, как он планирует реализовать заявленные цель и задачи на посту главы государства, исходя из имеющихся конституционных полномочий Президента, политик сказал, что «за короткий промежуток времени нам удастся уточнить некоторые положения Конституции, законов Украины».

«Но не это является самым главным. Самое главное сейчас - объединить страну, найти общие интересы ветвей власти, которые, кроме этого, еще будут иметь и ответственность. Этот общий интерес должен объединить страну», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.