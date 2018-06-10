Who is Mr. Тарасюк?

Подавляющее большинство как политиков, так и политологов сходятся в том, что неопределенная ситуация, которая сложилась вокруг статуса министра иностранных дел Украины Бориса Тарасюка, никоим образом не способствует улучшению международного имиджа государства. Если эти позиции чем-то и отличаются, так разве что версиями о том, кого именно следует “назначить” винным в нынешнем “подвешенном статусе” главы МИД. Зато по вопросу, кто должен ситуацию исправлять, стороны обнаруживают трогательное единодушие – каждый указывает на противоположную сторону конфликта.

Понятно, что это все рано или поздно должно было пробить брещь даже в присущей послам иностранных государств позиции демонстративного невмешательства.

Посол РФ: Ничего вреднее внутренней междоусобицы не бывает

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН в интервью УНИАН и «5 каналу» заявил, что считает вопрос о статусе министра иностранных дел Бориса ТАРАСЮКА внутренним делом Украины.

«Я знаю, что есть Министерство иностранных дел, а кто министр - это дело внутреннее, это дело руководства государства: ТАРАСЮК - значит ТАРАСЮК, не ТАРАСЮК - значит другой», - сказал посол.

Но в то же время В.Черномырдин признал, что борьба между институтами власти отражается на имидже Украины. «Я могу сказать безотносительно Украины, России или другого государства, что любые противостояния внутри государства наносят колоссальный ущерб экономике, уровню жизни людей. Ничего вреднее и опаснее внутренней междоусобицы не бывает, и это не может не отражаться на межгосударственных отношениях», - сказал он.

Посол Польши: мы не уверены, кто представляет Украину

Посол Польши в Украине Яцек КЛЮЧКОВСКИЙ считает, что ситуация, которая сложилась вокруг неоднозначной трактовки в Украине статуса министра иностранных дел Бориса ТАРАСЮКА, не добавляет уверенности международным отношениям Украины.

Об этом он сообщил в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос, как на уровне международных отношений воспринимается ситуация с министром иностранных дел Борисом ТАРАСЮКОМ, не отражается ли она на имидже Украины и на ее отношениях с внешними партнерами.

“Естественно это отражается на международных отношениях Украины, потому что мы, откровенно говоря, не уверены – кто представляет Украину”, - сказал Я.Ключковский, добавив, что вопросы вроде “кто имеет полномочия выступать за Украину” и “насколько это позиции согласованы” – возникают.

Посол пожелал украинской стороне как можно быстрее найти выход из этой ситуации.

Посол Грузии: проблем нет, потому что сложились очень близкие отношения

Посол Грузии в Украине Григол КАТАМАДЗЕ заявляет, что у Посольства нет проблем в работе с Министерством иностранных дел Украины.

Об этом он сообщил в комментарии корреспонденту УНИАН, отвечая на вопрос, как на уровне международных отношений воспринимается ситуация с министром иностранных дел Борисом ТАРАСЮКОМ и не отражается ли она на имидже Украины и на ее отношениях с внешними партнерами.

По словам Г.Катамадзе, «это сложная ситуация, но мы активно работаем с МИД, у нас в процессе не возникает проблем». Посол прибавил, что, возможно, это связано с тем, что между Украиной и Грузией исторически сложились очень близкие отношения. Г.Катамадзе отметил, что это процесс, который требует диалога.

«Я бы не сказал, что он плохо отражается на имидже Украины, но, конечно, определенный негатив существует», - отметил Г.Катамадзе.