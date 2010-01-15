Богословская призывает ЦИК не регистрировать наблюдателей от Грузии

Кандидат на пост Президента Украины Инна БОГОСЛОВСКАЯ призывает Центральную избирательную комиссию не нарушать Закон «О выборах Президента Украины» и не регистрировать наблюдателей от Грузии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе И.БОГОСЛОВСКОЙ.

По словам политика, в ЦИК подготовлен проект постановления о регистрации официальных наблюдателей от Грузии. Согласно документу, предлагается зарегистрировать 2 тыс. 133 чел., тогда как общее количество официальных наблюдателей от иностранных государств составляет 276 чел. Например, от США зарегистрировано 73 наблюдателя, от России - 39.

«Ответ на вопрос, почему Грузия направляет так много наблюдателей, можно найти в телефонном разговоре Михаила СААКАШВИЛИ с Юлией ТИМОШЕНКО, в котором украинский премьер-министр говорит, что нужно «объединить все усилия, чтобы не пропустить эту группу», а М.СААКАШВИЛИ заверяет, что в Украину приехали наиболее «проверенные и боеспособные». Это нельзя расценивать иначе, как сговор ТИМОШЕНКО с СААКАШВИЛИ о вмешательстве иностранного государства во внутренние дела Украины», - подчеркивает И.БОГОСЛОВСКАЯ.

В связи с этим кандидат на пост Президента Украины направила обращение в Генеральную прокуратуру и СБУ с требованием возбудить уголовное дело по факту покушения на основы национальной безопасности и просит немедленно провести экспертизу аудиопленок, на которых записан разговор М.СААКАШВИЛИ и Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщалось, в распоряжение РИА “Новости” попала аудиозапись телефонного разговора, во время которого женский голос, похожий на голос Ю.ТИМОШЕНКО, обещает мужчине, голос которого похож на голос М.СААКАШВИЛИ, всячески содействовать в предоставлении официального статуса грузинским наблюдателям.

Как сообщал УНИАН, 11 января ЦИК отказала в регистрации 2011 официальным международным наблюдателям от Грузии, мотивируя решение неправильным оформлением наблюдателями документов.

13 января Киевский апелляционный административный суд признал противоправной бездеятельность ЦИК относительно нерассмотрения обращения Грузии о регистрации официальных наблюдателей от этой страны, и обязал ЦИК на ближайшем заседании рассмотреть этот вопрос.