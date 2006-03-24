Польский посол советует коллегам-украинцам меньше разговаривать без галстуков

В двусторонних договорах между Украиной и Россией есть все необходимые инструменты для решения проблем базирования Черноморского флота Российской Федерации в Крыму. Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Украине Яцек КЛЮЧКОВСКИЙ. “В договоре о пребывании ЧФ РФ на территории Украины есть все инструменты решения двусторонних споров. Соглашения, которые подписаны в 1997 году, не являются плохими, и сейчас нужно меньше разговаривать без галстуков, а больше говорить о технических вопросах их реализации”, - сказал Я.КЛЮЧКОВСКИЙ.

Он отметил, что это вопрос, прежде всего, касается двусторонних отношений и на ход этих двусторонних отношений не влияет ни НАТО, ни Евросоюз.

“Я убежден, что Украина и Россия - это две очень близкие страны, и не слышал, что Киеву нужен посредник для разговоров с Москвой. Сегодня есть определенные споры между двумя странами, но это споры между политиками. Это нормально – между странами ЕС также есть несогласованные вопросы”, - сказал посол.

“Мы хотели бы, чтобы Украина была независимым государством, и все соответствующим образом к ней относились. Все должны понять, что Украина - серьезное и независимое государство, навсегда”, - сказал Я.КЛЮЧКОВСКИЙ.