Печать раскола: конфликт в ВАСУ разделил политиков, юристов, граждан

«Печаточные коллизии» повышают вероятность того, что обе стороны конфликта организуют массовые акции «в защиту победы». С непредсказуемыми последствиями...

Гербовую печать Высшего административного суда Украины вполне можно было бы назвать «печатью прикола». Ведь суматоха вокруг нее была воистину забавной. 12 января 2010 года один и.о. председателя ВАСУ Николай Сирош опубликовал в газете «Урядовий кур’єр» информацию о потере гербовой печати суда. В тот же день другой и.о. председателя ВАСУ Александр Пасенюк опроверг ее и предъявил журналистам орудие штемпелевания документации в этом почтенном учреждении. Мол, все на месте и готово к употреблению.

Но смех тут вряд ли уместен. Ведь по новому закону о выборах Президента именно (и исключительно) Высший административный суд наделен правом принимать решение по обжалованиям результатов. Это более чем серьезно. Выборы 2004 года Ющенко выиграл именно благодаря решению суда. Правда, не административного, а Верховного. В этот же раз высшая судебная инстанция Украины не будет иметь права вмешиваться в подведение итогов президентской гонки.

Гербовая печать ВАСУ больше заслуживает названия «печати раскола». Помните историю из сказки Марка Твена «Принц и нищий» о том, как у мальчика из социальных “низов” оказалась в руках большая гербовая печать Англии, и он колол ею орехи. А вот в нашей истории колет сама печать.

1. Печать расколола Высший административный суд Украины. Кому принадлежит «большая гербовая» как символ судейской власти, тот и руководит ВАСУ. Между прочим, на решение суда она не ставится – только на финансовые и хозяйственные документы.

Напомним события, которые предшествовали этому перформансу вокруг «потерянной / найденной» печати:

22 декабря официально истек срок полномочий председателя ВАСУ Пасенюка.

В тот же день Конституционный Суд Украины принял решение об официальном толковании положений Закона «О судоустройстве Украины» (дело о назначении судей на административные должности), в котором определено, что Совет судей Украины не уполномочен назначать судей на административные должности, а может только давать рекомендации.

23 декабря первый заместитель председателя ВАСУ Сирош издал приказ, которым назначил себя и.о. председателя ВАСУ.

24 декабря Конференция судей админсудов решила возложить на Пасенюка выполнение обязанностей председателя ВАСУ на период с 22 декабря 2009 года до назначения председателя ВАСУ в установленном порядке.

25 декабря Совет судей Украины отменил это решение Конференции судей административных судов и признал правомерным приказ о назначении и.о. председателя Сироша.

30 декабря Пасенюк обратился к Президенту Виктору Ющенко с просьбой вмешаться в конфликт вокруг должности председателя ВАСУ.

В итоге имеем двух исполняющих обязанности председателя ВАСУ и острый конфликт между ними. Большая часть секретариата Высшего админсуда в этом конфликте поддерживает Пасенюка.

Интересно, что у каждого из и.о. есть своя логика. Василий Сирош отмечает, что после того, как истек срок полномочий Пасенюка, он, как его первый заместитель, обязан эти полномочия исполнять. Потому и издал соответствующий приказ.

Пасенюк не отрицает, что срок истек, но парирует: полномочия могу передать преемнику лишь по закону. Но соответствующий закон до сих пор не принят, на что КС и указал Верховной Раде. Пока парламентарии закон примут, должен исполнять свои служебные обязанности.

Чья логика отвечает закону, сказать невозможно, поскольку закона нет – и его появление в ближайшем будущем не предвидится.

2. Печать расколола команду юристов БЮТ. С одной стороны, против Пасенюка и за Сироша активно борется председатель Верховного Суда Василий Онопенко и его окружение. Именно Василий Васильевич обвинял Пасенюка в провалах в работе и скомпрометированности показаниями «судьи-колядника» Игоря Зварича. Однако за сохранение Пасенюка на должности выступает влиятельный бютовец Андрей Портнов и его команда.

3. Печать расколола Минюст. Министр Николай Онищук, который до сих пор вроде бы ориентируется на Президента, поддерживает Пасенюка. Его первый заместитель, зять Онопенко Евгений Корнийчук председателем ВАСУ считает Сироша.

4. Печать углубила раскол и противостояние между командой Тимошенко с одной стороны и командами Януковича и Ющенко – с другой. На защиту Пасенюка от «рейдерства Тимошенко» выступали и хорошо известный «пидрахуй» Сергей Кивалов, и «знаток регламента ВР» Александр Лавринович, и сателлит ПР Инна Богословская, и лично Виктор Ющенко. Василия Сироша, как отмечалось, защищают Онопенко, Корнийчук и другие бютовцы.

5. Печать способна углубить раскол в и без того политизированном обществе. Была хоть одна судебная инстанция, способная принимать решения по делам, касающимся президентских выборов. И эти решения должны были быть обязательные к исполнению – даже если бы часть общества была не довольна ими.

Теперь такого учреждения не будет. Сирош уже подал заявку в МВД на изготовление новой гербовой печати «вместо потерянной». Министр Юрий Луценко, который откровенно играет на стороне Юлии Тимошенко, без сомнения, выдаст Сирошу новую печать. «Если печать потеряна, и об этом есть официальное сообщение в средствах массовой информации, то действует соответствующий порядок, согласно с которым изготовляется дубликат. Насколько я знаю, заявление было принято и рассматривается в надлежащем порядке», – сказал Луценко журналистам.

В итоге каждая из сторон противостояния будет считать «своего» судью с его печатью легитимным, а «чужого» – самозванцем, а печать его поддельной. Соответственно, решения «неправильных» судей не будут признаваться.

Даже если допустить «дикий» вариант: «орлы Луценко» вяжут Пасенюка прямо в рабочем кабинете и закрывают в Лукьяновский СИЗО, – тот все равно останется для команды Януковича «легитимным судьей в экзиле».

К сожалению, все эти «печаточные коллизии» повышают вероятность того, что обе стороны конфликта организуют все-таки массовые акции «в защиту победы». С непредсказуемыми последствиями.

Нет, одно последствие можно предвидеть: мировое содружество поставит на Украине незримую печать «нестабильность, риски, раскол». И эту печать придется очень долго отмывать с нашего и без того незавидного внешнеполитического и внешнеэкономического имиджа.

Николай Писарчук