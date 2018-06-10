Нужна ли Украине оппозиция в законе?

За последними бурными обсуждениями скандалов, кабминовских и императивных законов как-то на второй план отошел закон об оппозиции, принятый 12 января 2007 года в первом чтении.

Этот закон вместе с нашумевшим императивным мандатом для местных советов вроде как был ценой, которую парламентское большинство заплатило за поддержку «бютовцами» закона о Кабинете министров. А поскольку торги в нашем законодательном органе дело обычное, то эксперты не исключают, что закон об оппозиции пусть и в урезанном виде будет принят в целом – в обмен, скажем, на поддержку депутатами от БЮТ правительственного закона о Президенте.

Сегодня состоялся круглый стол Украинского независимого центра политических исследований, посвященный именно упомянутому законопроекту. Необходимо ли законодательное обеспечение статуса оппозиции? Может ли законопроект пройти в целом в той редакции, которая подавалась в первом чтении? Нужно ли финансировать оппозицию? Как должна вести себя партия в оппозиции, которая имеет такого идейного и морального лидера, как глава государства? Может ли такая партия претендовать на то, чтобы называться оппозицией?

Эти вопросы обговаривались на круглом столе. Вот наиболее интересные мнения.

Виктор Чумак, руководитель политических программ Международного центра перспективных исследований:

Если изучать опыт оппозиции в разных политических системах, то можно брать пример и с Вестминстерской системы, можно рассматривать опыт немецкой оппозиции, где она имеет право вето даже на некоторые акты правительства.

В Вестминстерской системе, которую нам фактически предлагают, четко разделено – кто власть, а кто оппозиция. Тот, кто выиграл выборы – власть, кто проиграл – оппозиция. В Великобритании статус оппозиции не закреплен в законодательных актах, но он вырисовывался и выстраивался столетиями существования британской парламентской системы.

Наиболее подходящей для нас мне кажется опыт французской модели, где в парламентской оппозиции находится несколько партий. Если во Франции к власти приходит непрезидентская политическая сила, тогда оппозиция и Президент создают как бы совместную оппозицию. При этом Президент не принимает активного участия в принятии правительственных решений и руководит исключительно международной деятельностью.

Я убежден, что лучший способ институализации оппозиции – прописать ее статус в Регламенте Верховной Рады. Но только в том случае, если бы Регламент имел статус закона. И тогда не было бы необходимости регулировать статус оппозиции другими законами. Регламент регулировал бы и деятельность большинства, и деятельность меньшинства.

Но нам предлагают закон. Если говорить о его содержании, то отмечу, что в большинстве парламентских систем действует принцип, что победитель выборов получает все, а оппозиция – контроль и полный доступ к информации. В предлагаемом проекте закона прописано право доступа к информации. Не очень четко, но прописано, что оппозиция должна иметь доступ к СМИ и право высказать свои оценки по тем или иным правительственным решениям.

Чего нет в законе? Существует мировая практика, когда оппозиции дается право формирования повестки двух или больше сессионных дней, когда на трибуне выступает только оппозиция. Кроме того, более детально нужно прописать механизм формирования следственных и специальных комиссий Верховной Рады. Этот закон важен для Украины, ведь у нас нет устоявшихся традиций и культуры сосуществования власти и оппозиции. И когда культура сводится к политическим кидкам, то нужны узаконенные механизмы существования меньшинства. И еще: в законе не выписаны требования к содержательному характеру деятельности оппозиции. Ведь, кроме критики, нужно продуцировать альтернативные решения.

Владимир Фесенко, председатель правления Центра политических исследований «Пента»:

Бесспорно, Украине необходимо законодательное обеспечение статуса оппозиции. У нас молодая неустойчивая демократия. Сейчас не самая плохая ситуация со свободой слова. В столице оппозиция имеет доступ к СМИ, у нее есть свои издания. Но заметны проявления авторитарных тенденций внутри отдельных политических сил, в том числе и оппозиционных, поэтому я не был бы большим оптимистом относительно судеб нашей демократии.

Статус оппозиции необходимо определить и защитить. К тому же на местном уровне ситуация намного хуже. Один из главных минусов этого закона: он пытается решить проблему только для парламента. И никоим образом не касается местных советов.

К сожалению, наши политические силы ведут себя очень конъюнктурно. Сразу после выборов я предлагал некоторым руководителям Секретариата Президента выступить с законодательной инициативой об оппозиции, определить и записать соглашения со всеми политическими силами. Тогда этого не сделали. Как оказалось, совершенно напрасно. Сегодняшний законопроект в основе своей – это наработки БЮТ.

А помните, как вел себя Блок Юлии Тимошенко, когда планировал получить премьерский пост? Какова была их позиция по отношению к оппозиции? Они сказали оппозиции: ничего или очень мало. И такое конъюнктурное изменение позиций в отношении меньшинства может быть у самых разных политических сил. Чтобы этого избежать, необходим законодательно закрепленный статус оппозиции.

Выполняет ли это задачи рассматриваемый законопроект? Лишь частично. Это закон о закреплении прав главной оппозиционной фракции, но не о закреплении статуса и прав оппозиции как таковой. Минусов у этого закона больше, чем плюсов. Это закон для биполярной партийной системы. А биполярная политическая система работает на закрепление политического раскола страны.

Закон – несправедливый и может создать немало сложных и парадоксальных коллизий. В частности, предлагается монополизировать статус оппозиции. Закон предлагает межфракционные объединения, но в нем контроль получает крупнейшая фракция оппозиции. Речь идет о неком оппозиционном колхозе. А если в оппозиции окажутся и демократы, и коммунисты? Как они будут создавать единый оппозиционный колхоз? Как они будут делить там должности? И поскольку нечетко определена процедура закрепления оппозиционного статуса, то может возникнуть непонятная ситуация. Например, кто-то закрепил за собой статус оппозиции и получил механизм контроля и доступ к СМИ, а кто-то ничего не получил. И, наконец, никто не говорит, как закреплять статус оппозиции местных советов.

Предлагаемая модель – это модель лояльной оппозиции. А у нас оппозиция выступает с революционной риторикой, иногда – с революционной моделью деятельности. Как можно закрепить ее статус? Первый путь – внесение изменений в Регламент Верховной Рады. Возможно, через закон «Про обеспечение прав меньшинства в Верховной Раде и местных советах». Второй путь – существенные изменения законопроекта, который прошел первое чтение. Нужно понять, как мы определяем статус оппозиционности. Чтобы не было ситуации: кто первый добежит до аппарата Рады или воспользуется близостью к этому аппарату, тот и закрепит за собой это право. Соответственно там должно быть пропорциональное распределение парламентских комитетов. Это же касается теневого правительства. Мало закрепить статус теневого правительства, нужно закрепить формат его деятельности: пусть оно готовит альтернативную бюджетную резолюцию, альтернативный закон о Кабмине и так далее. Что касается присутствия оппозиции на заседаниях правительства, то народный депутат и сейчас может ходить на заседания…

Светлана Канончук, руководитель политических программ Украинского независимого центра политических исследований:

У оппозиции нет никаких законодательных препятствий для работы: у нас свобода слова, свобода собраний, свобода печати. Оппозиционные партии могут учреждать свои СМИ. Кто им не дает этого делать? Поле, которое нужно унормировать законодательно, очень узкое, оно сводится к парламентскому статусу оппозиции и тем механизмам, которых не хватает меньшинству. Украина не такая, какой была десять лет, и после событий 2004 года все убедились: было бы желание работать с обществом, а народ здоровую идею всегда готов поддержать. Так что рождайте идеи и трудитесь.

Максим Разумный, заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований:

Это общие закономерности украинской политической жизни. С помощью законопроекта о Кабинете министров правительство пытается перераспределить в свою пользу полномочия Президента. Таким же образом оппозиция вносит законопроект, которым устанавливается монополия на оппозиционную деятельность. Ведь это та же самая узурпация. Но только тех полномочий, которые доступны меньшинству в данный момент. Точно так же, как в Украине была внедрена партийная структуризация – без социальных предпосылок, – так же и сегодня процедурными механизмами предлагаются ввести двухпартийную систему. Для ее внедрения в Украине очень мало оснований, в нынешнем она виде может принести вред национальным интересам. Имеется общая тенденция отделения политического класса от общества, и данный законопроект ее только укрепляет.

Записала Маша Мищенко