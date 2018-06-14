К участникам акции протеста под Кабмином применили силу (фото)

Возле Кабинета министров прошла акция протеста, посвященная отказу правительства выплачивать повышенные пенсии. Фотокамера зафиксировала, как применили силу к участникам акции (фото – с сайта Партии регионов).

Комментируя эти события, их участник, народный депутат, заместитель председателя Партии регионов, министр труда и социальной политики в “оппозиционном правительстве” Михаил Папиев отметил: “Сегодня, когда на мирную акцию протеста пенсионеров напали более чем тридцать боевиков, я реально увидел, какую будущую жизнь нам готовит Тимошенко. Они откровенно пренебрегали тем, что перед ними пожилые граждане, и дерзким способом, провокационно пытались прекратить эту акцию с тем, чтобы люди не могли отстаивать свои конституционные права” передает пресс-служба ПР.

Назар Копатько