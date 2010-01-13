Кабмин расширил список налоговиков, которые имеют право на надбавку

Кабинет Министров Украины увеличил количество работников центрального аппарата Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) на 378 человек – до 1643, а также сократил столько же работников в территориальных органах ГНАУ – до 60 тыс. 590 человек.

Данные изменения предусмотрены правительственным постановлением №6 от 6 января 2010 года, текст которого размещен на официальном сайте Кабмина.

Согласно постановлению, Кабмин также расширил список руководящего состава и специалистов налоговой милиции ГНА в АР Крым, областях, Киеве и Севастополе и внес в него региональные подразделения внутренней безопасности при ГНАУ.

Кроме того, постановлением расширен перечень специальных званий должностных лиц органов налоговой службы и руководящего состава налоговой милиции, которые имеют право на надбавку к должностным окладам. В частности, в список внесено звание генерал-полковника налоговой милиции.