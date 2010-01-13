Замглавы ВАСУ подал в МВД заявление об изготовлении новой печати

Заместитель председателя Высшего административного суда Украины Николай СИРОШ подал в Министерство внутренних дел Украины заявление о необходимости изготовления новой печати суда в связи с утратой ее оригинала.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Если печать утрачена и об этом есть официальное сообщение в средствах массовой информации, то существует соответствующий порядок, согласно которому изготавливается дубликат. Насколько я знаю, заявление было принято и рассматривается в надлежащем порядке», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, в случае, если будет найден оригинал печати, то дубликат возвращается назад. «В случае, если первая печать была украдена - возбуждается уголовное дело по факту кражи печати», - уточнил министр.

Как сообщили некоторые СМИ, согласно объявлению в газете "Урядовий кур’єр", Н.СИРОШ заявил, что гербовая печать ВАСУ была утеряна. В соответствии с объявлением в газете, печать признается недействительной.

В тот же день председатель Высшего административного суда Украины Александр ПАСЕНЮК сообщил, что гербовая печать ВАСУ цела и находится у председателя суда. Он отметил, что сообщение в газете "Урядовий кур’єр" не отвечает действительности. Также А.ПАСЕНЮК отметил, что печать никогда не терялась. Кроме того, по его словам, заявления о том, что печать утеряна, являются провокационными. При этом А.ПАСЕНЮК продемонстрировал журналистам печать и сделал оттиск печати на бумаге. «Такие сообщения, сделанные неизвестными лицами, хотя подпись здесь и.о. председателя суда Николая СИРОША, это сделано для того, чтобы дестабилизировать работу ВАСУ во время рассмотрения дел, связанных с избирательным процессом», - сказал А.ПАСЕНЮК.

Он сообщил, что если будет изготовлена новая гербовая печать суда, она будет фальшивой. А.ПАСЕНЮК заявил, что в таком случае подаст обращение в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой возбудить уголовное дело.

Справка УНИАН. Процедура назначения судей на административные должности сейчас законодательно не определена, тогда как срок полномочий назначенного Президентом на должность председателя ВАСУ А.ПАСЕНЮКА завершился 22 декабря этого года.

22 декабря Конституционный Суд Украины принял решение об официальном толковании положений Закона "О судебном устройстве Украины" (дело о назначении судей на административные должности), в котором определено, что Совет судей Украины не уполномочен назначать судей на административные должности, а может только давать рекомендации.

23 декабря первый заместитель председателя ВАСУ Н.СИРОШ издал приказ, которым назначил себя и.о. председателя ВАСУ.

24 декабря Конференция судей админсудов решила возложить на А.ПАСЕНЮКА исполнение обязанностей председателя ВАСУ на период с 22 декабря 2009 года до назначения председателя ВАСУ в установленном порядке.

25 декабря Совет судей Украины отменил решение Конференции судей административных судов о возложении обязанностей председателя Высшего административного суда Украины на А.ПАСЕНЮКА и признал правомерным приказ о назначении и.о. председателя Н.СИРОША.

30 декабря А.ПАСЕНЮК обратился к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой вмешаться в конфликт вокруг должности председателя ВАСУ.

ВАСУ является главным судом при обжаловании дел, связанных с выборами.