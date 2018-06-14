Громкие заявления дают Тимошенко эффект в двух аспектах. Во-первых, мобилизуют ее электорат, во-вторых, отвлекают внимание от фальсификаций, которые ведут другие штабы...

Несколько последних месяцев команды обоих основных кандидатов в президенты соревнуются в том, кто громче крикнет «Держи фальсификатора!» Пока что уверенное первенство по уровню громкости удерживают бютовцы. Мол, Партия регионов организовала «неправильное» решение ЦИК от 4 января и специально валит изменения к закону о выборах Президента, чтобы цинично фальсифицировать их итоги с использованием как минимум двух дыр в действующем законодательстве.

Во-первых, критикуется возможность для «кого угодно» проголосовать на дому, не предоставив никаких медицинских справок в подтверждение своей неспособности доползти до избирательного участка. Тут, мол, и откроются возможности для «регионалов» накинуть себе как можно больше сфальсифицированных голосов лже-надомников.

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко подала было иск в Киевский апелляционный административный суд на упомянутое решение ЦИК, которое позволяет всем желающим не мерзнуть на морозе, а ожидать возле семейного очага члена участковой комиссии с большим прозрачным ящиком. Но суд оставил решение в силе: Центризбирком ничуть не нарушил действующий закон. В настоящее время Юлия Владимировна обжаловала в Высшем административном суде постановление Киевского апелляционного административного. Но результат предвидеть несложно – на данный момент нет никаких юридических оснований отменять решение ЦИК.

Тимошенко попробовала зайти с другой стороны: изменить «дырявый» закон. Для этого инициировала внеочередное заседание Верховной Рады, а молодое бютовское юридическое дарование - Валерий Писаренко скоренько накатал соответствующий законопроект. Чтобы его на этом внеочередном заседании и принять. Называется документ «Относительно недопущения искажения волеизъявления избирателей».

В нем предлагается, чтобы избиратель, желающий проголосовать дома, к заявлению обязательно прилагал документ, который подтверждает невозможность прибыть в помещение для голосования. Это может быть листок неработоспособности или медицинская карта амбулаторного (стационарного) больного, справка медико-социальной экспертной комиссии или органа социальной защиты населения, которое подтверждает факт постоянной неспособности избирателя передвигаться самостоятельно.

Во-вторых, Писаренко предлагает законопатить еще одну «дыру»: изменить срок подачи жалобы относительно списка избирателей. Увидев, что стал в списке, скажем, вместо Петренко Рабиновичем, избиратель может подать жалобу не позже чем за четыре дня до дня голосования. Она рассматривается безотлагательно, но не позже чем за три дня ко дню голосования. Жалоба, поданная после отмеченных сроков, не рассматривается. Следовательно, все те, кто на данный момент стал невольными рабиновичами, в петренки уже не вернутся. Зато в последний день злоумышленники не смогут понасовывать в списки на участках десятки и сотни чьих-то «левых» персональных данных и получить под них бюллетени.

Спикер ВР Владимир Литвин отметил, что норма о свободном домашнем голосовании, конечно, открывает простор для фальсификаций, но напомнил: ее в свое время совместно и дружно принимали как ПР, так и БЮТ. А созыв внеочередного заседания парламента для рассмотрения изменений в закон о выборах Президента в части голосования дома Владимир Михайлович считал нецелесообразным. Причина очень простая: даже в случае созыва такого парламентского заседания и утверждения соответствующих изменений в закон, настоящий документ не вступит силу до первого тура, учитывая процедурные моменты и конституционное право Президента Виктора Ющенко рассматривать документ 15 дней.

Однако вокруг внеочередного заседания началась какая-то занятная суматоха. «Регионалы» выиграли гонку за сбор подписей, предоставив 163 депутатских автографа за проведение заседания 13 января, и похоронив проект Писаренко под 80-ю (!) другими вопросами повестки дня, в том числе госбюджетом-2010 и отчетом правительства о борьбе с гриппом. В ответ бютовцы потребовали провести сессию 14-го числа – и на ней рассмотреть и проголосовать лишь один вопрос. Какой? Угадайте с двух раз.

Литвин снисходительно махнул рукой и инициировал проведение внеочередного заседания в течение двух дней – и 13, и 14 января. Но еще раз повторил, что даже в случае принятия изменения к закону о выборах Президента вряд ли вступят в действие до 17 января.

Собственно, из за чего подняли такую бучу, если все равно шансов у БЮТ на отмену или изменение «вредных» норм ни в судебном порядке, ни в парламенте практически нет?

Ответ простой: буча поднята ради бучи. Массированная информационная атака штаба Тимошенко означает доминирование в информпространстве и закрепление в общественном уме постулата: «штаб Януковича готовит массовые фальсификации». Он подкрепляется, так сказать, «бекграундом» 2004 и 2007 годов.

Таки фальсифицировали. В том числе и через «надомное» голосование.

А еще рисуются поразительные цифры: один из карманных бютовских политтехнологов заявил, что на Донбассе и Юге Украины, где штабы еще не забыли эти технологии с 2004 года, часом растягивание реестра избирателей достигает 20%. «Сегодня на Донбассе никто и не пытается скрыть тот факт, что в штабе Виктора Януковича открыто ставят задание довести голосование на дому до уровня двадцати процентов от общей численности избирателей».

Наверное, на «пипл» это производит впечатление. Автор же этого материала, пройдя добрый десяток избирательных кампаний, может сказать, что такую норму фальсификации (и даже ее половину) штабы Януковича не выполнят, даже если члены избирательных комиссий будут летать со скоростью ющенковских пчелок и печатать изменения к спискам в темпе японских барабанов.

Зато подобные громкие заявления дают для Тимошенко полезный эффект в двух аспектах. Во-первых, мобилизуют ее электорат, который охотнее пойдет на участке в стремлении «дать отпор фальсификаторам». А если будет нужно, то, возможно, примет участие и в массовых акциях.

Во-вторых, непрерывные крики «держи фальсификатора!» отвлекают внимание от тех приготовлений к собственным фальсификациям, которые, по всем признакам, ведут и другие штабы. Чего стоят только сотни тысяч паспортов гастарбайтеров, которые «готовы проголосовать» в Западной Украине? А средства, которые развозятся для руководства и членов избирательных комиссий в Западной и Центральной Украине? А манипуляции с избирательными списками? А широкое привлечение так называемого «админресурса», в том числе правоохранительных органов? Обо всем этом – и о многом другом – те же «регионалы» сейчас практически молчат. Им бы хоть как-то от обвинений отбиться...

Киевская организация ПР подала заявку на проведение массовых акций относительно «защиты победы» в столице. Но штаб Тимошенко настолько массированно и умело готовит общественное мнение и в Украине, и за рубежом о коварных нераскаявшихся фальсификаторах, что эта защита может выглядеть «стыдной», «аморальной».

И римейк событий конца 2004 года станет вполне вероятным. Лузер будет тот же – но победительница другая?..

Петр Осадчук