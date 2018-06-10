74% поддерживают закон об императивном мандате
Подавляющее большинство пользователей Интернет-страницы УНИАН одобряет закон о так называемом императивном мандате, лишающий местных депутатов права менять политическую ориентацию...
Подавляющее большинство пользователей Интернет-страницы УНИАН одобряет закон о так называемом императивном мандате, не позволяющий депутатам местных советов оставлять ряды фракции, созданной на базе политической силы, по спискам которой депутаты прошли в совет. Перебежчики могут быть лишены депутатского мандата.
Против такого закона высказались менее двадцати процентов посетителей нашей веб-страницы.
Вопрос сформулирован следующим образом: “Поддерживаете ли Вы закон об императивном мандате, который лишает местных депутатов права менять политическую ориентацию?”
Результаты опроса таковы:
“Да” – 73,5%;
“Нет” – 19,2%;
“Мне все равно” – 4,3%;
“Другое” – 0,8%.
В целом ответили 1770 респондентов (по состоянию на 24 января, 14:45).
Среди собственных вариантов ответа имеются следующие: “При нынешней ситуации поддерживаю, потом, когда ситуация поправится, данный закон станет ненужным”; “Данный закон – узурпация власти в руках руководства партий, все голосуют по велению шефа”; “Было бы хорошо принять такой закон относительно депутатов также и Верховной Рады”; “Как решит Конституционный Суд”; “Выборы депутатов местных советов нужно повернуть в рамки мажоритарной системы”; “Не в такой редакции”; “Запретить менять сексуальную ориентацию!”; “В целом не поддерживаю, но сейчас это необходимо”.
Опрос продолжается: смотрите украинскоязычнуюи русскоязычную версии сайта.