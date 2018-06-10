74% поддерживают закон об императивном мандате

Подавляющее большинство пользователей Интернет-страницы УНИАН одобряет закон о так называемом императивном мандате, не позволяющий депутатам местных советов оставлять ряды фракции, созданной на базе политической силы, по спискам которой депутаты прошли в совет. Перебежчики могут быть лишены депутатского мандата.

Против такого закона высказались менее двадцати процентов посетителей нашей веб-страницы.

Вопрос сформулирован следующим образом: “Поддерживаете ли Вы закон об императивном мандате, который лишает местных депутатов права менять политическую ориентацию?”

Результаты опроса таковы:

“Да” – 73,5%;

“Нет” – 19,2%;

“Мне все равно” – 4,3%;

“Другое” – 0,8%.

В целом ответили 1770 респондентов (по состоянию на 24 января, 14:45).

Среди собственных вариантов ответа имеются следующие: “При нынешней ситуации поддерживаю, потом, когда ситуация поправится, данный закон станет ненужным”; “Данный закон – узурпация власти в руках руководства партий, все голосуют по велению шефа”; “Было бы хорошо принять такой закон относительно депутатов также и Верховной Рады”; “Как решит Конституционный Суд”; “Выборы депутатов местных советов нужно повернуть в рамки мажоритарной системы”; “Не в такой редакции”; “Запретить менять сексуальную ориентацию!”; “В целом не поддерживаю, но сейчас это необходимо”.

Опрос продолжается: смотрите украинскоязычнуюи русскоязычную версии сайта.