Тимошенко обвиняет Партию регионов в срыве избирательного процесса

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обвиняет Партию регионов в сознательном срыве избирательного процесса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на заседании правительства.

«Я хочу обратиться к Президенту Украины, который пока еще остается гарантом Конституции, – срочно отреагировать на такую ситуацию, срочно вмешаться, пока страна не утратила последние признаки лица цивилизованной демократической страны. Если такая ситуация будет оставаться и дальше, можно считать, что выборов в Украине не будет», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства объяснила, что уже сейчас усилиями Партии регионов происходят массовые фальсификации, для которых используются технологии голосования на дому без документального подтверждения состояния здоровья, а также осуществляется подготовка для регистрации большого количества избирателей в день голосования по месту жительства без регистрации.

Согласно информации Ю.ТИМОШЕНКО, в Донецкой области, где у власти находится Партия регионов, уже 11% избирателей из общего списка написали заявления о голосовании на дому. «Такие заявления выписаны одной рукой. Они все, по сути дела, исходят из штаба Партии регионов», - добавила она.

Премьер напомнила, что БЮТ инициировал созыв внеочередного заседания Верховной Рады, но Партия регионов путём внесения в повестку дня около 70 вопросов решила заблокировать рассмотрение законопроекта о запрете голосовать на дому без документального подтверждения состояния здоровья. «К сожалению, все это превратилось в профанацию. Идет сознательный срыв избирательного процесса», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства также обратилась к руководителям дипломатических представительств в стране с просьбой проанализировать ситуацию в Украине и сделать соответствующие доклады своим правительствам.

«Я также хочу обратиться к мировому сообществу: в Украине под прикрытием руководителей государства происходит просто срыв честных выборов и подготовка к масштабной фальсификации», - отметила премьер.