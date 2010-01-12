Литвин: в случае избрания Януковича или Тимошенко, будут проблемы с приведением их к присяге в ВР

В случае избрания Юлии ТИМОШЕНКО или Виктора ЯНУКОВИЧА Президентом Украины будет проблема с приведением их к присяге в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель ВР Владимир ЛИТВИН во время пресс-конференции.

По его словам, на сегодня противостояние очень большое и рассчитывать «на то, что все прибегут и начнут прыгать в большой мешок победителя и искать и находить там все, что они пожелают, это огромная иллюзия». «Загнать, заставить - будет уже невозможно», - добавил он. Председатель ВР подчеркнул, что общество «настолько расшатали, что для того, чтобы вернуть его в берега необходим огромный диалог, необходимо огромное терпение».

В.ЛИТВИН убежден, что необходимо прекратить любые «разговоры о переписывании Конституции Украины».

В.ЛИТВИН отметил, что после выборов в условиях глобальной нестабильности перед Украиной возникнет проблема, поскольку есть желающие «установить над нами патронат в той или иной степени». Он добавил, что наблюдается интерес сделать Украину «серой зоной». В.ЛИТВИН подчеркнул, что новоизбранный Президент Украины «должен продемонстрировать мужество и сказать правду о том, что происходит в Украине». «Нас может объединить только правда», - добавил он.