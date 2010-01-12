Литвин рассказал, как рассорились фракции БЮТ и ПР в Верховной Раде

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что целесообразно было бы внеочередные заседания парламента проводить и 13, и 14 января.

Об этом он сказал на пресс-конференции, комментируя инициативы фракции БЮТ и Партии регионов о проведении внеочередных заседаний парламента.

Он сказал: «пусть работают». При этом В.ЛИТВИН сообщил, что в вопросе проведения внеочередных заседаний сегодня уже «задействованы технологии». Он добавил, что как только премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО выступила с инициативой о проведении 13 января внеочередного заседания, то фракцию БЮТ «опередили регионалы».

В.ЛИТВИН также отметил, что в 11.25 (речь идет об 11 января – УНИАН) фракцией Партии регионов была подана заявка о проведении 13 января внеочередного заседания парламента Украины, на котором предлагается рассмотрение 60 вопросов, а фракция БЮТ подала заявку на проведение такого заседания только в 16.30.

В то же время председатель ВР сообщил, что сегодня поступил еще один документ, которым фракция БЮТ инициирует проведение внеочередного заседания парламента Украины 14 января. В то же время В.ЛИТВИН отметил, что предыдущая заявка фракции БЮТ о проведении заседания 13 января не отозвана. В.ЛИТВИН отметил, что обратился к юристам по поводу подготовки разъяснения по данному вопросу.

Следовательно, В.ЛИТВИН считает, что необходимо было бы провести заседание и 13, и 14 января. При этом он сказал, что ответственность «за нелепость» изменений к закону о выборах Президента Украины «лежит на фракциях БЮТ и Партии регионов».

По его словам, при принятии изменений к закону предлагалось, чтобы люди могли голосовать дома в день выборов, подав соответствующее заявление и предъявив справку с объяснением, почему человек не может явиться на избирательные участки.

«А теперь, когда они рассорились, то действуют по принципу: обжегшись на горячем молоке - дуют на холодную воду».

В.ЛИТВИН отметил, что даже если бы на внеочередных заседаниях и были приняты изменения к закону о выборах Президента Украины, то возникает вопрос, будет ли такой закон подписан Президентом Украины. В.ЛИТВИН отмечает, что уже сегодня готовятся материалы для судебных разбирательств относительно нарушений на выборах Президента Украины.