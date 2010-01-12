Протывсих не хочет пускать бывших министров и президентов во власть

Сегодня в Киеве прошел съезд сторонников кандидата на пост Президента Украины Василия ПРОТЫВСИХ.

Как передает корреспондент УНИАН, участники съезда единогласно поддержали официальное создание всеукраинского Объединения протестных сил «ПРОТИ ВСІХ!». В него вошли все избиратели, настроенные против возвращения во власть политических сил и лидеров, которые уже в течение 18 лет занимаются сознательным уничтожением страны.

Как отметил во время выступления В.ПРОТЫВСИХ, «нас с каждым днем становится все больше и больше по всей Украине».

Он подчеркнул, что «движению ПРОТИ ВСІХ» лишь несколько месяцев, но в будущем это движение станет мощной силой в Украине».

Кроме того, кандидат в президенты призвал парламентские фракции проголосовать за сокращение количества депутатов Верховной Рады с 450 до 300.

Также, считает В.ПРОТЫВСИХ, в Украине нужно ввести запрещение для бывших министров и президентов баллотироваться в Верховную Раду.

В.ПРОТЫВСИХ в очередной раз пообещал, что в случае его победы на выборах Президента до 30% государственных должностей будет отдано молодежи.

Также он спросил: «Где все эти «Я» и «Ю» были раньше? Почему не сделали этого за 18 лет?». В.ПРОТЫВСИХ отметил, что другие кандидаты идут на выборы под лозунгом борьбы с коррупцией, тогда как сами как раз и позволяют ей развиваться на всех уровнях власти, потому что реальной борьбы со взяточничеством не вели и вести не собираются.

«Я в своей программе записал рецепт – сократить вдвое численность государственного аппарата… Кроме того, став Президентом Украины, я добьюсь, чтобы чиновники, политики и даже Президент могли возвращаться во власть не раньше, чем через 10 лет. Тем, кто 18 лет только грабил и уничтожал страну, - не место во власти! Чтобы не привыкали жировать на богатствах, которые принадлежат людям», - заявил В.ПРОТЫВСИХ.

Он подчеркнул, что нынешняя власть использует людей, как инструмент: «Если победит ЯНУКОВИЧ – сторонники ТИМОШЕНКО выведут всех на Майдан, если победит ТИМОШЕНКО - приедут «донецкие». Нас опять хотят стравить, чтобы пошел брат на брата». Однако участники молодежного крыла объединения «ПРОТИ ВСІХ!» уже начали создание народных дружин, которые будут следить за порядком во время выборов 17 января. В случае, если сторонники ЯНУКОВИЧА или ТИМОШЕНКО будут выводить на улицу людей, дружины будут предотвращать беспорядки и кровопролитие».

На вопрос журналистов, где именно кандидат в президенты будет голосовать в день президентских выборов, В.ПРОТЫВСИХ ответил, что еще не определился, в Киеве или в Ивано-Франковске.