Тимошенко считает, что Россия - не агрессивна, а просто уверена в себе

Кандидат в президенты, действующий премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что нельзя рассматривать текущие действия России лишь в свете советских и российских имперских грехов.

Как сообщает официальный сайт премьера, об этом идет речь в ее статье "Как сотрудничать с Россией", опубликованной в еженедельном американском журнале "Newsweek".

"Невзирая на то, что раскол Европы в результате Холодной войны глубоко отразился на наших душах, мы в Центральной и Восточной Европе должны быть выше наших воспоминаний. Ведь история – это не судьба. Мы обречены иметь соседом Россию. Поэтому построение взаимовыгодных отношений между нашими странами – это наше общая задача с людьми, которые правят в Кремле. И мы должны заняться этим именно тогда, когда после годов переоценки ценностей Россия возобновила уверенность в себе, которую некоторые из наших соседей считают агрессивностью. Но было бы ошибкой автоматически рассматривать текущие действия России лишь в свете советских и российских имперских грехов", - считает Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, некоторые народы Центральной и Восточной Европы настолько чувствительны, что они считают скрытой угрозой своей тяжело завоеванной свободе даже попытки реформирования и интеграции структуры Европейского Союза. "Назовем это Ялтинским синдромом, по названию конференции, на которой Сталин, Рузвельт и Черчилль разделили континент на сферы влияния", - предложила она.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, когда премьер-министр РФ Владимир ПУТИН в сентябре 2009 года осудил пакт Риббентропа-Молотова, он продемонстрировал, что Россия начинает признавать глубину исторических ран, которые она нанесла своим соседям. "Теперь, когда они, наконец, начались, эти дискуссии относительно исторической ответственности должны продолжиться. Только тогда, когда удастся внести ясность в прошлое, мы будем способны строить мирное будущее", - уверена украинский премьер.

"Кроме того, удар, который нанес по экономике России глобальный финансовый кризис, проявил жесткие границы международных амбиций страны. Министр финансов России Алексей КУДРИН недавно отметил, что огромные резервы, накопленные Россией благодаря сверхвысоким ценам на нефть и газ в последние десятилетия, закончатся через два года, если внутренние расходы будут продолжаться с текущим темпом. Поэтому лидеры России должны осознавать, что их стране, так же, как и Украине и другим странам Центральной и Восточной Европы, нужен прочный мир – в случае России для того, чтобы диверсифицировать свою экономику от ее узкого, часто неэффективного базирования на природных ресурсах", - подчеркнула премьер.

Руководитель украинского правительства считает, что соглашение о поставках газа, заключенное с Россией в начале 2009 года, открыло двери для процесса между Европейским Союзом и Украиной относительно модернизации украинской транзитной трубопроводной сети и улучшения энергоэффективности. "Мы надеемся, что Россия примет участие в этих открытых и прозрачных усилиях по реконструкции, так же, как мы надеемся и на участие Китая. Такое сотрудничество в энергетической сфере может стать образцом для других форм сотрудничества, которые помогут развеять региональные подозрения и разогнать туман недоверия", – считает Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, напряжение в регионе Центральной и Восточной Европы можно снять лишь благодаря осуществлению совместных проектов. "Лишь совместные проекты способны ослабить напряжение в нашем регионе. Поиск общих интересов был признаком не только политики моего правительства по отношению к России, но и его позиции относительно европейских и евроатлантических отношений в целом", – пишет она.

В то же время, Ю.ТИМОШЕНКО признает, что у нее нет иллюзий относительно вызовов, ожидающих Украины. "Но, по крайней мере, наша цель не вызывает никаких сомнений. Я считаю европеизацию Украины и всего региона синонимом модернизации. Текущий глобальный финансовый и экономический кризис дал понять четко, как никогда, что Украина должна быть ближе к Европе. Уникальная смесь национальных и наднациональных элементов Европейского Союза является наилучшей формулой для преодоления раскола между Россией и странами Центральной и Восточной Европы", - подчеркнула она.

"Объединительная фигура Барака ОБАМЫ (Президента США) в этом случае, безусловно, лишь поможет. Поэтому, невзирая на все страхи и недоверие, которые мы унаследовали, ослабление напряжения с Россией - в наших общих интересах. Альтернатива – позволить нашему прошлому оставаться для нас ловушкой", - говорится в статье.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, с того момента, как Б.ОБАМА предложил перезагрузить американско-российские отношения, в Центральной и Восточной Европе начала расти обеспокоенность, что вопрос безопасности европейского региона будет играть меньшую роль в сфере интересов США. "Решение Президента ОБАМЫ не разворачивать систему противоракетной обороны в Польше и Чешской Республике, казалось, лишь подтверждало эти опасения. Действительно, тот факт, что о решении Президент США было объявлено во время отмечания 70-й годовщины вторжения в Польшу сталинских войск, вызывал настоящую волну сомнений относительно намерений Вашингтона", – пишет Ю.ТИМОШЕНКО.

Однако, по мнению украинского премьера, было бы ошибкой приписывать историческому совпадению дипломатический подтекст. "Единственная уместная дискуссия относительно восточноевропейской безопасности должна происходить вокруг путей создания более конструктивной атмосферы. Поэтому вопрос не в том, нужно ли ослаблять напряжение между США и Россией, а в том, каким образом это сделать. Является ли это напряжение результатом недоразумения, воспоминаний или злого умысла? Или оно является отображением более глубоких причин? Частично объяснение этого связано с психологией нашего региона. Здесь международные отношения не руководствуются лишь рациональностью. Помня о долгих годах оккупации, многие люди очень неоднозначно относятся к тому, что США и Россия решают их судьбу", - считает Ю.ТИМОШЕНКО.