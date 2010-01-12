В Полтавской области уже начались проблемы с выплатами пенсий

В Полтавской области в январе несвоевременно выплачиваются пенсии. Об этом на пресс-конференции заявил председатель Полтавского облсовета, председатель Полтавской областной организации Партии регионов Александр УДОВИЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, он заявил: «Я должен сказать, что нынешнее правительство делает все для того, чтобы закрыть проблему в январе и феврале месяце. Если посмотреть на динамику выплат, которая началась с 4 января, то сегодня платят за 7-е число, а должны платить уже по 11-е».

Как сказал А.УДОВИЧЕНКО, «сегодня мы прогнозируем ситуацию, которая будет усугубляться. У правительства нет финансов, которые можно было бы позаимствовать Пенсионному фонду, как это делалось ранее. На этот раз, по нашим прогнозам, ситуация будет более сложной, потому что есть закон о повышенных соцстандартах, есть реальные выплаты за декабрь, которые меньше, чем должны быть по закону. Тут даже нечего комментировать».

Председатель Полтавского облсовета также назвал ложью и искажением фактов данные, приведенные в письме от имени руководителя Пенсионного фонда каждому пенсионеру, где сказано, что новые соцстандарты привели к увеличению пенсий лишь на 60 копеек.

«Это ложь и искажение фактов. Но такая проза жизни, так работает правительство и его службы», - сказал А.УДОВИЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 20 октября т.г. приняла закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной зарплаты в 2010 году». Законом устанавливается прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц с 1 ноября 2009 года в размере 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн.

6 ноября Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" относительно обеспечения выплаты пенсий и социальных стандартов в повышенном размере, которыми устанавливаются механизмы финансирования повышения социальных стандартов с 1 ноября 2009 года.

16 ноября т.г. Президент подписал закон.

5 января Партия регионов провела во всех областных центрах Украины акции протеста пенсионеров, требующих от Кабинета министров выполнить закон о повышении социальных стандартов. «Люди получили пенсии в размерах прошлого года. Между тем, минимальная пенсия с 1 января установлена в размере 695 грн., что на 122 грн. выше, чем декабрьский ее размер», - заявил заместитель председателя Партии регионов, министр труда и социальной политики оппозиционного правительства Михаил ПАПИЕВ. При этом, пояснил он, следует учесть, что надбавки и повышения к пенсиям таких категорий пенсионеров, как, к примеру, «дети войны», участники Великой Отечественной войны, жертвы нацистских преследований, доноры и т.д. также устанавливаются, исходя из размера минимальной пенсии.

Он также сообщил, что 23 декабря 2009 года Кабинет министров принял постановление №1375, которым распорядился выплачивать пенсии в прежнем размере, то есть – без какого-либо повышения.