Гриценко подозревает, что Мороз лоббирует интересы министра-социалиста

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО отмечает, что заявление председателя Верховной Рады Украины Александра МОРОЗА о необходимости передачи имущества Одесского института сухопутных войск Министерству образования и науки является некомпетентным.

Об этом министр сказал журналистам в самолете, направляясь с рабочей поездкой в Севастополь.

«Такие заявления А.МОРОЗА являются абсолютно безосновательными, некомпетентными и оскорбительными. Такие заявления председателя ВР фактически свидетельствуют о непонимании распределения полномочий между ветвями власти», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он отметил, что не ВР, а Кабмин совместно с местной властью Одессы будут решать имущественные вопросы Одесского института Сухопутных войск.

Министр также отметил, что А.МОРОЗУ должно быть известно, что решение о переводе института во Львов было всесторонне изучено, продумано и поддержано правительствами Юлии ТИМОШЕНКО, Юрия ЕХАНУРОВА и Виктора ЯНУКОВИЧА. Кроме того, это решение утверждено СНБО и лично Президентом Украины.

Также, готовя проект этого решения, были проведены две коллегии Минобороны, где было учтено сокращение численности сухопутных войск, изучена материальная база, потенциал преподавательского состава и стоимость содержания двух институтов (Одесского и Львовского), размещение полигонов и др.

«Утверждать, что в основе решения было не улучшение качества подготовки офицеров, а чьи-то претензии на землю в Одессе, абсолютно безосновательно», - сказал он и добавил: «Это решение правильное и взвешенное». А.ГРИЦЕНКО заверил, что ни Минобороны, ни Генштаб не имеют претензий к землям в Одессе, а решение об их использовании не может единолично принимать А.МОРОЗ.

«Возможно, таким образом, спикер хочет пролоббировать интересы одного из министров, который является членом Соцпартии, но этого не будет», - сказал А.ГРИЦЕНКО и отметил: «посещая Одессу, спикеру стоит общаться не только с местным руководством или со своими партийными организациями, но и с военными, тогда бы он знал, что в очереди на получение жилья в Одесском гарнизоне находится свыше 3600 офицеров». Он отметил, что передать все имущество Минобразования – практически перечеркнуть какие-либо перспективы офицеров на получение жилья.

А.ГРИЦЕНКО также напомнил, что в правительстве создана специальная комиссия во главе с вице-премьер-министром Дмитрием ТАБАЧНИКОМ, которая комплексно будет решать этот вопрос. А.ГРИЦЕНКО отметил, что планируется, что часть имущества и территорий института останется у Минобороны, а часть будет передана местной власти, за что Минобороны получит жилье.

Как сообщал УНИАН, находясь 24 января в Одессе, председатель Верховной Рады А.МОРОЗ сообщил, что направил в Кабинету министров письмо, в котором просит защитить интересы государства при распределении зданий и сооружений Одесского института Сухопутных войск.

А.МОРОЗ также выразил надежду, что это имущество будет передано Министерству образования и науки.