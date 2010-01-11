Яценюк понял, что его «друзья» из БЮТ и ПР ощиплют его рейтинг как курицу

Кандидат на пост Президента Украины Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что будет судиться по каждому избирательному участку, где будет выявлено нарушение на выборах Президента Украины.

Об этом он заявил в Днепропетровске во время прямой телефонной линии газеты «Комсомольская правда в Украине», сообщили УНИАН в пресс-службе А.ЯЦЕНЮКА.

Он отметил, что “фальсификации выборов уже начались”. По его словам, «есть БЮТ и Партия регионов, которые понимают, что это (эти выборы) - их финальный аккорд”.

“Проигрыш в этой избирательной кампании для ТИМОШЕНКО и для ЯНУКОВИЧА означает фактически политическую пенсию без содержания, поэтому они заготовили различные методы фальсификации, и я знаю обо всех этих методах, которые уже сегодня предлагаются”, - добавил А.ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что в основном “первый удар делается на села, потому что у нас 33 тысячи сел”. По его словам, в них нереально не только завезти международных наблюдателей, но и большинство кандидатов не могут обеспечить во всех селах наблюдателей, а также членов всех избирательных комиссий.

Как сказал А.ЯЦЕНЮК, “фальсификация рассчитана, в первую очередь, на бедное население, которого у нас 90%”. Он добавил, что речь идет о “скупке голосов, подкупе членов комиссий”. “По селам уже ездят и раздают деньги», - отметил кандидат в президенты.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что “подкуп избирателей осуществляется даже в столице Украины”, в частности, в Киеве раздают «подарки» от Партии регионов и БЮТ. «И это в городе Киеве! Вы представьте себе, что происходит в глубинке?!» - заявил он.

При этом кандидат в президенты подчеркнул, что готов к защите результатов выборов на каждом избирательном участке. «В принципе, только у таких кандидатов, как ТИМОШЕНКО, ЯНУКОВИЧ и ЯЦЕНЮК, полностью сформированы комиссии. У других - либо вообще отсутствуют по отдельным регионам, либо произошли замены, а кто-то даже не начал формирования”, - добавил он.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что занимался “этим вопросом 8 месяцев, поскольку прекрасно понимал, что можно иметь рейтинг хоть 20%, только этот рейтинг мои «друзья» из БЮТ и Партии регионов ощиплют как курицу».

Он также заверил, что по каждому участку, где будут нарушения, будет обращаться в суд. «Я, конечно, понимаю, что есть административный и финансовый ресурсы в руках ТИМОШЕНКО и ЯНУКОВИЧА, но ничего, будем «воевать», - добавил А.ЯЦЕНЮК.