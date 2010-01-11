Литвин считает, что никакой закон подкуп избирателей не остановит

Кандидат на пост Президента, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что исключительно на законодательном уровне нельзя полностью предотвратить возможности фальсификации результатов выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга.

По словам В.ЛИТВИНА, утонченность украинских политиков и политтехнологов, по большей части иностранных, предотвратить невозможно.

В.ЛИТВИН отметил, что иностранные политтехнологи рассматривают Украину как «плантацию, и приехали сюда, чтобы срубать здесь денег».

По словам В.ЛИТВИНА, в избирательном процессе главное, чтобы люди не голосовали, а избирали нового Президента. «Законом, какой бы мы не принимали, нельзя остановить, например, подкуп избирателей, законом нельзя остановить подкуп избирательных комиссий. Все это свидетельствует об одном – о глубоком моральном кризисе украинского общества», - сказал он.