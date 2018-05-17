Почему Саркози никогда бы не позволил продать Индустриальный Союз Франции россиянам

Продажа контрольного пакета акций Индустриального Союза Донбасса российским инвесторам, среди которых и государственный Внешекономбанк, очевидно выходит за пределы обычного соглашения по продаже корпоративных прав. Значительная часть отечественной металлургии, основного экспортного двигателя и определяющего фактора национального богатства, переходит к представителям северного соседа, которые в своих действиях, если есть потребность в команде «к ноге!», обычно руководствуются не столько стимулами к получению прибылей, сколько указаниями Кремля. Соглашение такого масштаба должно было бы получить оценку если не Антимонопольного комитета (все же о нарушении антитрастового законодательства речи не идет), сколько нашими Радами – Верховной и по Нацбезопасности.

На Западе постулаты свободного рынка каждый раз уступают перед национальными интересами, особенно если речь идет об экономической безопасности.

Четыре года назад во Франции и Соединенных Штатах должны были произойти корпоративные поглощения, которые возмутили общественный покой.

О Франции – немного позже, а что касается США, то там взорвался скандал ровно четыре года назад - в январе 2006 года. Закононодатели возмутились тем, что государственная компания из Объединенных Арабских Эмиратов – Dubai Ports World – приобрела права на оперативное управление 22 американскими портами. Невзирая на то, что президент Буш высказался в пользу соглашения, сенаторы с конгрессменами увидели в нее вызов национальной безопасности Соединенных Штатов. 16 марта 2006 года в Палате Представителей состоялось беспрецедентное голосование – 348 законодателей высказались за блокирование соглашения при 71 голосе против. Не ожидая голосования в Сенате, арабы поскорей объявили о продаже прав на управление портами американской компании.

Идеологию экономического национализма принципиальнее всего исповедует Франция, которая в 2006 году даже приняла Закон Данона (распространенное условное название). Закон был вызван к жизни попытками американских конкурентов поглотить Группу Данон – национального лидера пищевой индустрии, в котором Елисейский Дворец видит один из символов французской индустрии. Как, кстати, и в Газ де Франс, который Париж также не позволил приобрести – в этот раз итальянскому энергетическому гиганту Энель. Закон ввел ряд юридических предохранителей, которые осложняют или делают невозможным приобретение контрольных пакетов акций стратегических французских компаний иностранными конкурентами.

Процесс поглощения становится практически нереальным, если хотя бы малая часть акций принадлежит французскому правительству – в таком случае инициируются отдельные процедуры предоставления разрешений акционеров на приобретение. Поэтому на протяжении последних лет французская власть существенно увеличила долю перекрестного участия в сотнях отечественных компаний. Для этого даже был создан специальный фонд Fonds Stratйgique d’Investissement (FSI) – Фонд стратегических инвестиций – который намеревается ежегодно вкладывать до двух миллиардов евро публичных средств во французские компании. И не обязательно объектом инвестиций должен быть индустриальный или технологический гигант. Поддержка может быть предоставлена и компаниям, которые способны достойно представлять Францию в мире, – как вот DailyMotion.com, который стремится стать французским YouTube и совладельцем которого стало... правительство Франции, пополнив уставный фонд старт-апа 7,5 миллионами евро.

(Интересно, что в отправленном на помойку проекте бюджета Украины на 2010 год, который, по большому счету, и слова доброго не стоит, таки была одна приличная статья – статья о создании... да, именно украинского варианта Фонда стратегических правительственных инвестиций – на основе скомпрометированного Стабилизационного фонда).

Поэтому Саркози, как и его предшественник, наверно знали бы – и соответствующим образом среагировали бы – на сообщение о намерении иностранцев приобрести контрольный пакет акций одного из крупнейших французских холдингов. Тем более, что аналогичный прецендент во Франции случился в мае 2006 года, когда российская Северсталь вот-вот должна была купить французско-люксембургский металлургический гигант Арселор. Соглашение не состоялось после публичного несогласия правительственных чиновников, экономистов, акционеров и длительной дискуссии в прессе, которая привлекала особое внимание к непубличности и непрозрачности соглашения с россиянами. В результате Арселор был поглощен Миттал Стил, передав ему, в числе своих активов, и собственное имя.

Мы же, прочухавшись после рождественского марафона, узнаем о том, что многомиллиардные активы ведущего украинского флагмана металлургии, стали российскими. Соглашение такое же непрозрачное, как и неудачное поглощение Северсталью Арселора.

Однако если Северсталь получила от французского правительства отпор после того, как это событие месяцами было предметом публичного обсуждения, то украинцев просто ставят в известность, а наши кандидаты в президенты как воды в рот набрали.

Премьер, наверное, молчит потому, что собственность продают свои, то есть «хорошие» и «правильные» олигархи.

Станислав Голубенко