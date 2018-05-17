Вехи недели: одиночество Ющенко, тревога Тимошенко и избирательное правдолюбие Литвина

Украина выходит на финишную прямую президентской кампании. Виктор Ющенко не сумел объединить вокруг себя кандидатов от демократических сил. Юлия Тимошенко рассчитывает приголубить неудачников президентской гонки во втором туре. Владимир Литвин обещает парламенту ударные деньки.

Даже Рождество в Украине на этот раз имело политический подтекст – кандидаты запустили новую серию поздравлений. Юлия Тимошенко поздравляла украинцев в роскошной вышиванке, а Арсений Яценюк – единственный из кандидатов – задействовал в съемках ролика свою семью. Но для участников президентской кампании праздники оказались мимолетными – слишком мало времени осталось до дня голосования, а часть избирателей до сих пор не определились со своим выбором.

Виктору Ющенко не удалось сделать себе подарок к Рождеству, став единым кандидатом от группы претендентов на президентское кресло. Все названные Виктором Андреевичем политики (Яценюк, Тягныбок, Костенко, Гриценко) словно черт от ладана шарахаются от идеи создания предвыборного альянса с действующим главой государства. Ничего удивительного – ни зашкаливающего рейтинга, ни возможности расплатиться с союзниками властными портфелями, у Ющенко сегодня нет. В одном он остается последовательным: на каждой встрече с избирателями характеризует Юлию Тимошенко как воплощение всеукраинского кризиса. Можно только представить, с каким отвращением Ющенко несколько лет сотрудничал с нынешним премьером, и вот, наконец – прорвало. Причем настолько сильно, что даже Центральная избирательная комиссия предупредила Виктора Ющенко из-за злоупотреблений служебным положением во время поездок по стране.

Жителей Львовской области Президент «порадовал» утверждением, что Украина потеряла контроль над 70% газотранспортной системы. Цифра красивая, но не нашедшая логического объяснения даже в среде одурманенных многодневными праздниками сограждан. К сожалению Виктора Андреевича, «газовой войны» в этом году нет, а «повесить» на Тимошенко нерасчищенные по стране дороги ему, наверное, пока не пришло в голову. НАК «Нефтегаз Украины» даже досрочно расплатился с «Газпромом» за поставленный в декабре газ средствами, появившимися в результате пересмотра требований МВФ к нормам резервирования Нацбанка. Ситуация в газовой сфере потребует от любого главы государства решительных и непопулярных действий сразу после избрания. Недаром ведь Виктор Янукович и Владимир Литвин практически в унисон заявили о необходимости создания газотранспортного консорциума с участием Украины, России и ЕС.

Юлия Тимошенко продолжает уверять, что цена газа для бытовых нужд не вырастет. Заодно премьер пообещала не реагировать на президентские выпады в свой адрес. Собственно, не женское это дело – у Юлии Владимировны квалифицированная юридическая служба, и в случае победы линчеванием Ющенко займутся в судах. Правда, пока Фемида отказалась подмигнуть лидеру БЮТ. Киевский административный апелляционный суд не удовлетворил иск премьера, оспаривавшей решение Центризбиркома. ЦИК 4 января разрешил голосовать на дому всем желающим, как это и записано в законе «О выборах Президента Украины», принятом стараниями фракций БЮТ и Партии регионов. Хотя Тимошенко метала гром и молнии, отменить эту норму ей не удалось. Будем откровенны – проводить «надомные выборы» могут практически все участники избирательного процесса, но первой заявив о возможности фальсификаций, Юлия Владимировна получила моральные дивиденды. Пожалуй, впервые в новейшей украинской истории премьер заявила об опасностях фальсификаций со стороны оппозиции. То ли еще будет.

Еще одна «фишка» Тимошенко – нескрываемое желание премьера принять участие в телевизионных дебатах с лидером Партии регионов Виктором Януковичем. Юлия Владимировна настойчиво предлагает своему недавнему ситуативному союзнику поговорить по душам в прямом эфире, но тот продолжает отказываться от диалога. Янукович, похоже, согласится признаться в трусости, но не окажется лицом к лицу с Тимошенко на глазах у миллионов телезрителей. Уже понятно, что разговор с премьером для лидера оппозиции может стать провальным, а для лидера БЮТ укрощение в прямом эфире вождя «регионалов» - пожалуй, единственная возможность нарастить рейтинг перед 17 января.

Давно замеченный в избирательном правдолюбии Владимир Литвин сообщил согражданам, что фавориты выборов ведут борьбу за обладание абсолютной властью. Владимир Михайлович, со своей стороны, стремится доказать, что Президент Украины должен быть арбитром нации, выходцем из народа и носить фамилию Литвин. Если говорить серьезно, то довольно неожиданно спикер выступил против Леонида Черновецкого, призвав 30 мая провести досрочные выборы не только в местные органы власти по всей стране, но и в Киеве. Реакция перманентно пребывающего в отпуске столичного градоначальника на инициативу киевлянина Литвина пока не известна. И очень любопытно, удастся ли Владимиру Михайловичу между первым и вторым туром провести в парламенте ударную неделю, назначив выборы в столице, преодолеть вето на запрет продавать землю и сохранить за собой спикерское кресло.

Евгений Магда