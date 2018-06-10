Калашников: болтунам дадим по языку

Партия Регионов серьезно решила пойти в народ: в соответствии с решением своего Политсовета, за тем или иным депутатом теперь закреплена та или иная территориальная единица. Это значит, что отныне, как в старые мажоритарные времена, в период между выборами «бело-голубые» избранники должны по зову партии регулярно встречаться с электоратом. А потому в одной из музыкальных школ столичного массива Виноградарь прошло событие совершенно немелодичное. С местными жителями общался Олег Калашников, депутат ВР, известный попыткой отобрать у журналистов телеканала СТБ кассету, что закончилось рукоприкладством. Оказалось, ПРУ закрепила за ним город Южный в Одесском регионе и Подольский район Киева. Как говорили в моем «отмороженном» детстве, ясно теперь, кто район держит.

Сам Калашников сказал, что живет здесь с 1980 года, а встречается с избирателями впервые, но планирует этот процесс сделать регулярным, хотя с жителями Одесского региона уже общался. Надо признать, жители массива, которых набралось несколько десятков, принимали Олега Ивановича довольно тепло. С одной стороны, можно злословить на тему: а кто еще, если не электорат Регионов придет на встречу с членом этой партии. С другой стороны – нечасто сейчас встретишь депутата в школе, и это подкупает.

Олег Иванович был корректен и терпелив, он внимательно выслушал жителей Виноградаря. В основном говорили о транспорте, местном озере, которому грозит уничтожение, и т.д. Калашников сказал, что многие проблемы знает лично, так как живет здесь. В целом договорились решать все вместе, с помощью общественной приемной, которую он в этот день презентовал в районе.

А еще Олег Иванович говорил:

О тарифах Черновецкого. «Тарифы действуют в рамках законодательства… Надо платить… Почему? Мы против хаоса… Платить обязательно надо, потому что если мы говорим о стабильности, о развитии, то этот сложный период надо пережить».

О верности. «Сегодня человек, которому я безгранично предан и верен, премьер-министр Виктор Федорович Янукович, сделает все, чтобы страна преодолела это тяжелое и в экономическом, и в социальном плане время. А я буду ему помогать».

О страхе. «2007 год – переходный год, этот год должен стать базовым, а стартанет экономика Украины в 2008 году. В 2004 году, когда у нас были темпы роста экономики 12,5%, нас боялась Европа. Они испугались. Почему? Потому что при таких темпах роста экономика Украины создаст конкуренцию. Кому? Европейскому Союзу, Российской Федерации».

О великой стране . «…извините, но так сложилось: исчезла великая страна».

О Калашникове. «Американцы дали нам завод по уничтожению излишних боеприпасов… они построили завод по уничтожению автоматов Калашникова. То, что можно продавать на мировых рынках, конкурировать, мы, по указанию американцев, уничтожаем… Прекрасное стрелковое оружие лежит на складах, так возьмите продайте его…»

О себе. «…может быть, потому, что я еще молодой депутат, я только первого созыва… я считаю, что везде разбрасываться запросами не совсем достойно для нормального человека».

Об одном из бывших министров. «Он погряз в коррупции… а сегодня призывает всех людей выйти по весне: выйдем, вынесем, сорвем. Не сорвем. Не вынесем. Народ у нас мудрый, а всем болтунам дадим по языку».

О другом бывшем министре. «…второй молодой министр, мля, елочки ставил по полмиллиона, по миллиону гривен… Мы разберемся со всем этим…»

Под конец депутат ответил на вопрос корреспондента УНИАН относительно того, что можно назвать «кассетным скандалом Калашникова».

- Я, со своей стороны, четко руководствуюсь Конституцией Украины, жду решения правоохранительных органов. Мне не предъявлены никакие обвинения, я выступаю как свидетель. Все больше людей убеждаются, что действий, о которых так грамотно и профессионально технологически рассказывали представители этого телевизионного канала, не было в природе. После решения правоохранительных органов Олег Калашников соберет пресс-конференцию, выйдет к журналистам, ответит на все вопросы… А проблемы политических провокаций, в которых журналист и телеоператор играли свою роль, наверное, это на их совести, на совести канала.

А еще Олег Иванович дал всем свой мобильный телефон и сказал звонить в любое время дня и ночи. Вот этот номер, если что: 205-97-69. Располагайте этой информацией как хотите.

Антон Зикора