Как Луценко власть решил напугать

Юрий Луценко, “вечный революционер”, бывший милиционер и нынешний “самбист” (слово "самбо" расшифровывается как "самооборона без оружия"), решил выйти в люди. Лидер нового движения – гражданской инициативы “Народная самооборона” – отправился в турне по областям Украины. Начал с Винничины. Киев, 23 января, 7 утра. Из центра в направлении Винницы отправляется автобус с журналистами и лидерами “Народной самообороны”. Приблизительно в то же время и в том же направлении из Ровно отправляются несколько автомобилей. Несколько отечественных с эмблемой общественной организации “Антикриминальный выбор”, и одна черная Тойота – с братом Луценко Сергеем на борту.

Винницкая область, село Калиновка, 10 утра. На главной площади села возле клуба с модным названием останавливаются все вышеназванные транспортные средства. Оттуда выходят люди, к ним подходят другие, уже стоявшие на площади. И началось...

В Винницкой области Луценко встречали оскорбленные властью пенсионеры, которые пересказывали ему свои беды

Они охотно записывались в ряды “Самообороны”

Луценко окружили десятки пенсионеров и людей среднего возраста. Другие просто стояли в стороне и с интересом наблюдали. Те, что пофанатичнее, штурмовали экс-министра со всех сторон и жаловались, требовали, просили.

“Нам срочно нужная новая революция! Юрий Виталиевич, когда вы наведете порядок в столице? Что нам делать – пенсия – 400 гривен, а за коммунальные услуги 420 нужно заплатить?”

Юрий Витальевич, вдохновленный дозой коньячка, принятого в автобусе, всем угождал, выслушивал проблемы, что-то кому-то советовал, обнимался со старушками и принимал в подарок цветы с шутливым сетованием: “Ну кто ж мужику цветы дарит?”

Такая первая встреча, а затем и следующая, дали понять: политический рейтинг Луценко, который превышает рейтинг Ющенко, видимо, не так уж и надуман. Любят его и пенсионеры, и простые трудящиеся. Свой мужик. Даже слишком утопически эта любовь выглядит. Хотя сам Луценко считает, что именно за это его и любят – “своим” считают. Даже рассказал о своем первом политическом опыте, когда, еще 28-летним парнем, баллотируясь в местные депутаты, на завод пошел, людей за себя агитировать. “А там, - говорит, - набросился какой-то рабочий на меня и давай “мать-перемать”. - Я ему: "Слушай, мужик, я тебе так уломаю сейчас! Чего-то не хватает? – Иди опохмеляйся!” "А тот, - смеется Луценко, - замолчал сразу, остановился на секунду и потом: “Ребята, да он свой!”

Согласен, мой земляк (за это меня гордость распирает) может и по-мужицки по плечу хлопнуть, и стопку “хлопнуть”, и поговорит “без цензуры”. Вот только подпортила Юрия Витальевича министерская должность, тут уж ничего не поделаешь. Трудно бывает с ним общаться. Только это он не всем показывает. А потому, на его счастье, люди этого не видят.

А видят “своего мужика”, который с изменниками в одной партии не остался, бандитов не побоялся бандитами назвать (правда, этим “работа с бандитами” и ограничилась). А теперь - опять в ипостаси революционера перед народом предстал, интересы народные отстаивает и людей собирает. Но не любит полевой командир, когда его революционером называют. Об этом и говорит людям.

Винница, 11 утра. Конференц-зал, где должна была проходить пресс-конференция, был забит местными журналистами. Киевским места не хватило.

Потом был концерт на главной площади областного центра. Площадь имени Стуса называется, на ней и “книжка” стоит – так винничане здание областной налоговой администрации называют. Листовок-объявлений о приезде экс-министра вокруг масса. Только почему-то написано “ЮрЇєм Луценком”. Местные, правда, не придирались. Пришли на площадь в назначенное время. Хотя к самому митингу – его, правда, так назвать можно лишь с натяжкой, поскольку суть мероприятия сводилась к двум ораторам - самому Луценко и его побратима Тараса Стецькива, - оставалось часа два.

Правая рука Луценко – Тарас Стецкив – также общался с людьми

Подготовленная площадь чем-то напоминала революционный Майдан – та же, проверенная сцена, тот же ведущий – “голос Майдана”, повсюду -“корпоративные” цвета “Народного “самбо” и флаги с символикой – сжатой в кулак рукой. Даже флаг города, реявший тут же, напоминал луценковские знамена –те же цвета. Во всем этом угадывалось что-то неуловимо знакомое...

Активисты не успевали раздавать агитацию – очереди не уменьшались

Пришедшие на площадь пенсионеры стояли в нескольких очередях за бесплатной сувениркой. Казалось, люди соскучились по революционным и выборным времена, когда им щедро рассевали кулечки, ручечки, календарики и всевозможную другую яркую дребедень.

В бордовых кулечках с белым кулаком раздавали календарики с портретом Луценко, программу его самообороны с отрывным купоном и текстом пяти заповедей. Почти библейских. Луценко назвал их “принципами народной самообороны: не красть и не давать красть другим; не врать и не давать врать; не брать и не давать взяток; не бояться бороться за свои права; любить Украину. Несколько патетически. То же можно сказать и о выступлении Луценко. Он критиковал “безоглядно” всю власть, впрочем, не называя ни одного имени. Говорил о необходимости сплотиться и рассказывал политические анекдоты. Луценко сберег свой ораторский талант, и в этот раз явил его во всей красе. И люди заслушивалися. Они, точно, мух, отгоняли от себя мысли, что это – очередная агитация. И Луценко в который раз повторял: я не агитирую, партий создавать не собираюсь и (до поры, до-времени) не собираюсь с кем-либо объединяться. Зато приглашаю к себе представителей других блоков и партий.

В целом мессидж политика к народу получился правильный, хотя, говорит он сам, “меня отговаривали от такой концепции”. Люди перестали верить партиям – особенно после последних выборов, которыми народ обманули. И партии, чувствующие потерю доверия (что вполне естественнно после парламентских событий), очень даже могут потянуться к вроде бы внепартийной организации Луценко.

Особенно восторженно Луценко слушали пенсионеры

Во время этой первой встречи его слушали несколько тысяч людей из области. Приехали из многих районов Винниччины, принесли с собой все свои плачи и беды, рвались к Луценко как к целителю и выкрикивали его фамилию, которая звучала как когда-то фамилия Ющенко.

“Кто это? Народная самооборона идет!”

Вот так Луценко пошел в люди

Новоявленный гуру подарил винничанам огромный флаг “Самообороны” и напоследок эффектно прошел через толпу, оставив после себя заметный кильватер.

Дмитрий Стаховский