Наша Украина подозревает, что министр юстиции - безграмотный юрист

Позиция министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА относительно обнародования Закона “О Кабинете министров” противоречит законодательству.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Нашей Украины", об этом заявила руководитель юридического управления “Нашей Украины” Светлана КУСТОВА.

“В соответствии с положениями статьи 124 Конституции Украины, судебные решения принимаются судами именем Украины и являются обязательными к выполнению на всей территории Украины”, – отметила она.

“22 января 2007 года Мукачевский горрайонный суд Закарпатской области принял постановление, которым запретил обнародовать Закон “О Кабинете министров Украины”. Таким образом, на сегодняшний день ни “Голос Украины” ни “Урядовий кур’єр” не имеют права обнародовать Закон”, – подчеркнула С.КУСТОВА.

Она также обратила внимание, что в соответствии с положениями статьи 382 Уголовного кодекса Украины, умышленное невыполнение служебным лицом приговора, решения, постановления, постановления суда, вступивших в законную силу, или препятствующих их выполнению - карается штрафом от 500 до 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы сроком до 3 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

“А те же действия, совершенные служебным лицом, занимающем ответственное или особенно ответственное положение, или лицом, ранее судимым за преступление, предусмотренное этой статьей, или если они причинили существенный вред охраняемым законом правам и свободам граждан, государственным или общественным интересам или интересам юридических лиц, - караются ограничениям воли сроком до 5 лет или лишениям свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет ”, – добавила С.КУСТОВА.

“При таких условиях обнародование Закона Украины ”О Кабинете министров Украины” является незаконным, а позиция министра юстиции по данному вопросу, скорее всего, обусловленная не юридическими, а политическими факторами”, – подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, А.ЛАВРИНОВИЧ в интервью УНИАН заявил, что для обнародования Закона «О Кабинете министров Украины» нет никаких препятствий.

Также он не исключает, что судья Мукачевского городского районного суда Закарпатской области, запретивший председателю Верховной Рады Украины подписывать закон о Кабинете министров Украины, может быть наказан.