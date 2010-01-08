Литвин: земельные вопросы должны решать коренные жители Крыма

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что региональные органы власти должны представлять коренные жители соответствующих городов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя ВР, об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня журналистам в Крыму.

"Чтобы не было "заезжих летунов", которые будут решать, в том числе, и земельные вопросы, необходимо разбить монополию на власть, которая нацелена лишь на одно - решение вопросов своей команды, и, по сути дела, одного своего клана", - сказал В.ЛИТВИН.

Председатель Верховной Рады убежден, что формирование крымской власти должно происходить исключительно прозрачно, право избирать и избираться в крымские органы власти должны иметь исключительно коренные жители Крыма.

По словам В.ЛИТВИНА, в Крыму есть 2 млн. 600 тыс. га земли, из которых 70% - земельные угодья, 100 тыс. га - побережье. Именно здесь, по его мнению, и возникает больше всего проблем.

Руководитель парламента считает необходимым произвести полную инвентаризацию земель как в Крыму, так и по всей Украине. И эту работу, по его убеждению, должны возглавить не официальные представители, а люди, которые пользуются авторитетом среди населения Крыма.

В.ЛИТВИН заявил, что "полная инвентаризация каждого земельного участка, каждого населенного пункта предусматривает составление реестра землепользователей, в соответствии с которым все незаконно выделенные участки должны быть возвращены".

Председатель ВР считает, что парламент должен вернуться к рассмотрению вопроса о вето Президента, который выступил против моратория на рынок земли до 2012 года.