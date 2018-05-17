Какой Майдан готовит Янукович в Киеве?

ПР планирует проведение массовых акций чтобы отметить победу Януковича в первом туре выборов, мобилизовать усилия для его победы в другом ... Палатки не готовим, и валенки тоже... Резервирование Партией регионов центральных площадей Киева для проведения своих мероприятий является «комплексом Майдана»... Партия Регионов собирается “застолбить” центр столицы для избирательного Майдана. Для этого столичная парторганизация ПР подала заявку на массовые акции практически на всех главных площадях города и возле ключевых государственных учреждений – Секретариата Президента, Верховной Рады, Кабмина. Правда, комментируют сами регионалы эту информацию пока еще в разнобой: одни “отмораживаются”, другие наоборот нахвалиться планами акции не могут. Вместе с тем, похоже, у регионалов есть еще один план, пока еще, не для широкой общественности.

Как может разворачиваться ситуация, видно из хронологии событий. Заявления, комментарии экспертов и данные информированных источников.

5 января. Заместитель министра внутренних дел Украины, начальник милиции общественной безопасности Александр Савченко сообщил УНИАН, что в КГГА есть заявка от Киевской городской организации Партии регионов о проведении с 17 января по 20 февраля “мероприятий по разъяснению необходимости соблюдения конституционных прав граждан во время проведения выборов Президента”. Организаторы акции указали места ее проведения: ул. Михаила Грушевского: д. №12/2 (у здания Кабинета министров Украины); ул. Михаила Грушевского, 5 (возле здания Верховной Рады Украины); ул. Банковая, 11 (возле здания Секретариата Президента Украины); пл. Леси Украинки, 1 (у дома Центральной избирательной комиссии); ул. Московская, 8 (возле зданий Высшего апелляционного административного суда и Киевского апелляционного административного суда); Европейская площадь; Софийская площадь; Михайловская площадь; Майдан Независимости.

В этой заявке организаторы не указывают количество участников.

6 января. 12-00. Председатель Комитета избирателей Украины Александр Черненко: Резервирование Партией регионов центральных площадей Киева для проведения своих мероприятий является «комплексом Майдана».Тут скорее тема для психологов. Все мы знаем, что в Партии регионов есть так называемый комплекс Майдана. Многие из них до сих пор уверены, что Виктор Янукович тогда выиграл (выборы Президента Украины 2004-го года – УНИАН), а из-за Майдана этот выигрыш у них забрали. Именно эти комплексы сработали в Партии регионов в желании «застолбить точку». Черненко не прогнозирует акции протеста после первого тура президентских выборов. В то же время он отмечает, что такие акции могут быть после второго тура. Однако, он убежден, что таких массовых акций, как в 2004 году, в этот раз не будет. В то же время Черненко прогнозирует, что в связи с тем, что численность участников возможных акций протеста будет меньше численности 2004 года, это может привести к столкновениям между сторонниками разных политических лагерей.

6 января. 13-00. Председатель Киевской городской организации Партии регионов Василий Горбаль:

Киевская городская организация Партии регионов пока еще не определилась с форматом проведения своих уличных акций после 17 января.

«Четкого формата еще нет, идет подготовительная работа. Поскольку в начале января много выходных дней, то заявки были поданы предварительно, так, как это делают все политические силы.

Возможно, возникнет необходимость в проведении или агитационно-массовых мероприятий, или других - учитывая события, которые будут происходить во время выборов Президента Украины 17 января».

Если акции будут проводиться, то исключительно за счет киевского актива Киевской городской организации Партии регионов и сторонников Виктора Януковича в Киеве.

Если Киевская власть обжаловала проведение акций на Майдане, то это связано с тем, что на Майдан было подано несколько заявок от нескольких политических сил. «В Партии регионов с пониманием относятся к этому, поскольку мы так же за то, чтобы на центральной площади столицы проводились акции неполитического характера».

6 января. 13-10. Руководитель пресс-службы Киевской городской организации Партии регионов Константин Трифоненко: "Это нельзя назвать массовыми акциями или демонстрациями, это могут быть концерты.

Какие-то массовые акции у нас пока не запланированы. Все покажет первый тур выборов Президента Украины.

Палатки не готовим, и валенки тоже".

Он подтвердил, что киевская власть отказала Партии регионов в разрешении на проведение акции на Майдане Независимости.

6 января. 14-30. Заместитель главы Партии регионов Анна Герман:

"Партия регионов планирует проведение массовых акций в Киеве после 17 января, чтобы отметить победу лидера ПР Виктора Януковича в первом туре президентских выборов, мобилизовать усилия для его победы во втором туре и не допустить фальсификации результатов выборов главы государства.

Мы хотим таким способом показать нашу уверенность в победе и в том, что мы не позволим фальсификации выборов.

Партия регионов является политической силой, которая больше всего заинтересована в честных и прозрачных выборах Президента.

Янукович подписал кодекс чести кандидатов в президенты и выступает за свободные, прозрачные и честные выборы.

Мы сделаем все, чтобы не дать власти их сфальсифицировать".

6 января 14-52. Сторонники Виктора Януковича начнут проведение акций в Киеве под эгидой профсоюзов, начиная с 12-13 января. Об этом УНИАН сообщил источник в Федерации профсоюзов Украины.

По словам собеседника агентства, план действий заключается в том, чтобы занять ключевые общественные места в центре столицы, опередив штабы БЮТа. По данным, полученным Партией регионов, БЮТом запланировано начало проведения массовых акций в поддержку своего лидера с 15 января. Ввиду этого, регионалы намерены опередить конкурентов.

В Киев прибудут поезда и другой транспорт с людьми из Восточной Украины и некоторых других регионов Украины. Людей планируется разместить в санаториях под Киевом и гостиницах Киева, которые принадлежат ФПУ. В частности, по данным собеседника агентства, с этой целью забронированы места в санаториях “Звезда”, “Победа”, “Октябрь”, “Украина”, гостиницах “Дружба” и “Турист”. Запланирован приезд 15-20 тысяч человек, говорит источник в ФПУ. По его словам, всеми вопросами размещения, питания и другого обеспечения приезжих будет заниматься штаб акции, расположенный на базе Федерации профсоюзов.

6 января. 16-00. Представитель избирательного штаба кандидата на пост Президента Украины, лидера Партии регионов Виктора Януковича:

Массовые акции в Киеве с 17 января по 20 февраля запланированы Партией регионов давно и направлены на “защиту результатов выборов”. По словам источника, массовые акции в Киеве с 17 января по 20 февраля в действительности были предварительно запланированы и являются частью общей программы, о которой и руководство Партии регионов, и в частности, В.Янукович уже неоднократно заявляли и в СМИ, и представителям общественности. По словам собеседника агентства, речь “идет о защите результатов выборов, чтобы не допустить их фальсификации. Для этого принимаются разные меры, в том числе юридически-правовые, а также организационно-массовые”.

Представитель ПР при этом напомнил, что Янукович раньше заявлял о том, что готова программа под названием “АнтиМайдан”. То есть, “при необходимости, если будут обнаружены фальсификации, то Партия регионов сможет собрать в центральной части Киева, а также в других городах своих сторонников, которые в разных формах, в частности, проведением митингов, раздачей открыток будут эти результаты выборов защищать”, отметил источник.

По словам представителя ПР, не обязательно, что эти акции начнутся после 17 января. “Если выборы пройдут честно, фальсификации выборов не будут обнаружены и Янукович будет получать уверенную победу, то, конечно, просто собирать людей смысла не будет. Но в любом случае необходимо отпраздновать победу. Конечно, такие мероприятия будут проведены . Потому и были поданы эти заявки (на проведение массовых акций в Киеве с 17 января по 20 февраля – УНИАН)”, - отметил собеседник агентства.

6 января. 16-15. Руководитель пресс-центра областного штаба Андрей Привальцев: "О якобы запланированном проведении массовых акций в Киеве после первого тура выборов Президента Украины, 17 января, узнали лишь из Интернета".

Заявок о проведении массовых акций в Луганске представители партии местным органам власти также не подавали.

Проверить данную информацию корреспонденту не удалось, поскольку чиновники отдыхают до 11-го января. Дежурный горсовета сказал, что подобной информацией не владеет, а пресс-секретарь горсовета посоветовал обратиться 11-го января.

В связи с праздниками, с пресс-службой милиции корреспонденту также не удалось связаться, а дежурные заявили, что ничего об акциях не знают.

6 января. 17-00. Поскольку проходила информация, что акции Партии регионов могут начаться с 12 января, корреспондент УНИАН поинтересовался в кассах наличием железнодорожных билетов на киевском направлении. По данным корреспондента, билеты на 11-те января в железнодорожных кассах на фирменный поезд Луганск-Киев №20 отсутствуют, на поезд №134 Луганск-Львов (следует через Киев) и вечерний пассажирский №88 Луганск-Киев билеты есть, но немного.

Подготовила Светлана Артеменко