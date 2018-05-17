Выведет ли новый Президент Черноморский флот РФ из Украины

Нынешний глава государства Виктор Ющенко - один из немногих кандидатов президенты, в программе которых прослеживается четкая позиция относительно выведения флота соседнего государства. Среди рейтинговых – едва ли не единственный, кто вообще вспоминает о сроках окончания соглашения с Москвой о базировании ЧФ РФ. Означает ли это, что при другом Президенте у Черноморского флота России появляется реальный шанс остаться в Крыму и после 2017 года? Об этом мы спросили у экспертов.

Олесь Доний, народный депутат

СИТУАЦИЯ С ВЫВЕДЕНИЕМ БУДЕТ СЛОЖНОЙ, ПОСКОЛЬКУ У РОССИИ ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ ВОЗОБНОВИТЬ СОБСТВЕННУЮ ГЕГЕМОНИЮ

Независимо от поведения ЧФ в 2009 году, базирование Флота на территории Украины является вообще дестабилизирующим фактором во внутриполитической жизни Украины, неким раздражителем. Потому что создает иллюзию для определенной части антиукраинских элементов в самой Украине относительно возможности передела границ и будущей возможности российской экспансии на территории Украины.

Кроме того, продолжаются действия, связанные с деятельностью российских спецслужб под эгидой ЧФ, продолжается деятельность информационных структур, связанных тоже с ЧФ. Много пророссийских общественных организаций в Крыму фактически откровенно сотрудничают с Флотом. Также можно прибавить заявления политиков, в первую очередь, российских, которые до 2017 года не хотят обсуждать выведение. Конечно, ведь тогда Россия не успеет вывести флот за один день или за один год.

И это влияет на политиков в Украине. Если сначала только маргинальные политики говорили о возможности оставить Флот после 17-го года, то в этом году некоторые ведущие политики заговорили о такой возможности. В частности, Литвин. А некоторые сделали фактически антигосударственные заявления. По-другому нельзя трактовать заявление Богословской, которая заявила о необходимости образования на базе Севастополя кондоминимума под совместным управлением России и Украины. Аргументируя это как раз наличием Черноморского флота. Она предложила часть Украины вывести с территории государства и сделать общее подчинение.

Вообще странно, как политик, который провозглашает антигосударственные заявления, имеет возможность баллотироваться на самую высокую должность в стране.

В Конституции Украины записано, что 2017 год – это последний год базирования. Для того, чтобы не выводить ЧФ, нужно заменить статью Конституции, где написано, что на территории Украины не может быть иностранных баз. Для этого нужна не победа того или иного политика, а конституционное большинство в ВР. В этом вопросе должен быть консенсус между властью и оппозицией. В этом парламенте это невозможно.

Если национал-демократика ассоциируется с Ющенко, то здесь все четко относительно ЧФ. А вот у Партии регионов и БЮТ есть разные мнения по этому поводу. Если решения будут приниматься не блоками и не партиями, а лишь двумя лидерами – Тимошенко и Януковичем, тогда общество не сможет никоим образом влиять на ситуацию.

В то же время политической воли в каждом из политиков может не хватить без поддержки общества, внешнего мира, евроатлантических структур. Поэтому каждый политик может поддаться экономическому или политическому давлению со стороны России для попыток лоббирования такого решения.

На самом деле ситуация с выведением будет сложной, поскольку у России есть желание снова оккупировать постсоветское пространство, возобновить собственную гегемонию. События в Грузии показали, что она не остановится даже перед военной эскалацией. Поэтому для того, чтобы не было не то что выведения, а введения новых российских войск, должна быть и консолидация украинского общества, чего пока не прослеживается, и поддержка евроатлантических структур. А элиты должны понять, что это необходимость. Пока украинские элиты не демонстрируют государственнического мышления, даже по таким серьезным вопросам как ЧФ не демонстрируют единства. А России на таких противоречиях играть очень легко.

Напомню, что даже в Финляндии СССР в 40-ом году выступал не в роли агрессора, а в роли жертвы. Аналогично как гитлеровская Германия в 39-ом году относительно Польши.

Опасность со стороны России украинский политикум должен четко осознать.

Дмитрий Штибликов, руководитель международных программ Центра “Номос” (Севастополь):

ТИМОШЕНКО ИМЕЕТ ОПЫТ УСПЕШНОГО ОБЩЕНИЯ С ПУТИНЫМ, ОДНАКО НИ РАЗУ НЕ ПОДНИМАЛА ЭТОТ ВОПРОС

Как по мне, выведение или не выведение Флота будет зависеть не от украинского политикума, а от того, как будет вести себя Россия, что там сочтут нужным. Например, они из Грузии четыре базы выводили пять лет. С другой стороны – из Германии группа войск была выведена за год. То есть политическая воля руководства и ничего более.

Надеемся, что любой победитель президентской гонки будет отстаивать интересы Украины, по крайней мере добиваться того, чтобы хоть начался диалог по выведению, потому что это не - завел «Жигули», и поехал, а длинный серьезный процесс. Для Украины важно также, чтобы Флот ушел нормально, чтобы нам не оставили развалины.

Но пока из опубликованных программ кандидатов или с их слов не услышал каких-то реальных шагов или предложений, как начать выводить ЧФ.

Юлия Тимошенко вроде бы имеет опыт успешного общения с премьер-министром России. Это плюс. Однако она, будучи премьером, ни разу не поднимала в разговоре с Путиным вопрос Черноморского флота. То же самое можно сказать о Янкуовиче, когда он был премьером.

Ющенко каким-то образом пытался наладить связь по этому вопросу через двустороннюю комиссию, но, честно говоря, практических результатов мало. Например, только некоторые формальные договоренности об инвентаризации объектов. Но это было еще тогда, когда президентом был Путин.

Сейчас – президент Медведев, который в своем послании сказал, что любит украинцев, но не любит Президента Ющенко. То есть возвращаемся к тому, с чего начинали.

Чтобы этот диалог активно начался, нужно, в первую очередь, затронуть вопрос о выведении на межгосударственном уровне, громко задать его России.

Анатолий Зленко, экс-министр иностранных дел:

Сейчас трудно предугадать, как будут развиваться события до 2017 года, потому что в Украине есть определенные политические силы, которые категорически против последующего продолжения пребывания ЧФ РФ, а есть те политические силы, которые считают возможным продолжение пребывания ЧФ. Какая сила перетянет в этом вопросе, кто более убедительно сможет доказать целесообразность или нецелесообразность пребывания ЧФ, сказать сейчас тяжело.

Но если придерживаться буквы закона, то, конечно, никакие военные формирования не могут находиться на территории Украины.

Владимир Лупаций, исполнительный директор центра социальных исследований «София»:

ОТСУТСТВИЕ СТРАТЕГИИ ОЗНАЧАЕТ ФИНАНСИРОВАНИЕ СЕПАРАТИЗМА В КРЫМУ ИЗ ГОСБЮДЖЕТА

Разговоры о 2017 годе превратились или в политическую спекуляцию, или профанацию реальных проблем и вызовов, с которыми Украина сталкивается на своем южном направлении. Другими словами, дело не в 2017 году, а в способности государства обеспечивать суверенитет на всей территории и на всех ее измерениях. То есть речь идет о способности обеспечивать информационную, финансово-экономическую, военно-политическую безопасность и так далее.

К сожалению, нельзя решить проблему 2017 года до тех пор, пока у Украины не появится полноценная стратегия, некий южный вектор во внутренней и внешней политике. Потому что именно на юге Украина сталкивается с ключевыми вызовами, такими как территориальные претензии, возможности обеспечения энергетической безопасности, угрозы разжигания межэтнических и межконфессиональных конфликтов.

Таким образом Украине для решения проблемы 2017 года нужно повернуться лицом на Юг к реальным вызовам и возможностям, которые есть на южном направлении. Также должен появиться реалистичный Крымский проект Украины.

До тех пор, пока это не будет сделано, это будет означать, что Украина продолжает финансировать сепаратизм в Крыму из госбюджета.

Еще один фактор 2017 года. Это не только базирование ЧФ, а, прежде всего, это проблема Севастополя. Необходимо четкое видение места Севастополя в Крымском проекте Украины и черноморской политике Украины. Для Севастополя нужна новая миссия, нужно думать о том, что он может выполнять место элитной столицы, функцию финансово-экономического и политически-культурного центра Украины, который является форпостом на южном внешнеполитическом направлении Украины.

Если смотреть на программы наших кандидатов, то там нет понимания проблемы 2017 года. На эту проблему, думаю, обратят внимание лишь в момент ее обострения.

Опросила Ксеня Лесив