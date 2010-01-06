В случае проигрыша Януковича около 40 "регионалов" выйдут из фракции?

У премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО больше шансов в случае победы на президентских выборах создать стабильную парламентскую коалицию и избежать проведения досрочных выборов в Верховную Раду.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала ТВі, такое мнение выразил вице-спикер парламента Николай ТОМЕНКО в эфире ТВі.

Он прогнозирует, что в случае проигрыша на выборах лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА его фракция в парламенте может фактически расколоться, то есть, приблизительно 40 «регионалов» станут внефракционными, создав новое парламентское объединение.

Благодаря этому, убежден вице-спикер, Ю.ТИМОШЕНКО надеется, что определенное переформатирование сил в парламенте позволит избежать досрочных выборов в ВР.

Кроме того, Н.ТОМЕНКО посчитал, что в случае проигрыша Ю.ТИМОШЕНКО приблизительно 5-7, возможно до 10, «бютовцев» станут внефракционными.

«Но не будет такого радикального излома, как в ПР, потому что в силу разных обстоятельств, в ПР несколько центров принятия решений, а у нас один центр принятия решений» - отметил Н.ТОМЕНКО.

Он добавил, что эти потенциальные десять выходцев из БЮТ не дадут В.ЯНУКОВИЧУ необходимого ресурса в парламенте, чтобы уверенно себя чувствовать и не проводить досрочных выборов в ВР.

Вместе с тем Н.ТОМЕНКО является сторонником досрочных парламентских выборов. «Этот парламент исчерпал свой потенциал», - убежден он.