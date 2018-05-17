Заявление Президента о потере 70% трубы - правда или предвыборная «импровизация»?

Сегодня Президент Украины Виктор Ющенко сделал громкое заявление о потере Украиной 70% процентов газотранспортной системы. Глава государства обвинил в этом правительство, которое подписало плохие газовые контракты, ведущие к банкротству НАК Нафтогаз.

Пытаясь выяснить, насколько соответствуют действительности утверждения Ющенко, мы обратились, в первую очередь, к людям, которые считаются близкими к Секретариату Президента. Но в окружении главы государства с нами отказались широко говорить на эту тему, сказав лишь, что Президент высказался “условно”, что его могли неправильно понять, и даже не исключали, что он “сказал глупость”.

Наши источники в НАКе назвали заявление Президента “чистым популизмом” и чистой “теоретизацией”. “Президент имеет в виду, что нашей ГТС возникнет угроза, если НАК обанкротится... А если не обанкротится? Наверно, имеется в виду, что потеряем трубу, если будем наращивать долги... А если не будем наращивать? Даже комментировать такое тяжело...” – сказал один из чиновников компании.

Михаил Гончар: координатор рабочей группы Форума неправительственных экспертов Восточного партнерства, руководитель энергетических программ Центра «НОМОС»::

Заявление Президента о том, что 70 процентов ГТС в чьих-то руках, вызывает удивление. Президент должен был бы тогда сказать, какие 70 процентов, кому они принадлежат, когда они вышли из государственной собственности. Нет никакой иллюстрации этой фразы. Поэтому это не больше, чем очередной предвыборный выпад президентской команды. Подобные вещи абсолютно неуместны, поскольку за ними ничего не стоит. Подобная информация, не подкрепленная доказательствами, срабатывает абсолютно противоположным образом, чем на это рассчитывает Президент. Необоснованная оценка, звучащая из уст первого лица государства, только порождает недоверие к такому руководителю.

А что касается вины премьер-министра в плачевном состоянии НАК Нафтогаз, ГТС и нефтегазового сектора, то, бесспорно, есть ее прямая вина в том, что были подписаны асимметричные дискриминационные контракты 19 января. Но вешать всех собак только на действующего премьер-министра было бы несправедливо. Каждый из трех нынешних участников предвыборной гонки - действующий Президент, действующий премьер-министр и бывший дважды премьер-министр Янукович, а ныне лидер так называемой оппозиции - сделали каждый свой вклад в то, что имеет Украина с НАКом и ГТС. Каждый сделал это в свое время. В чье премьерство были подписаны контракты и была имплементирована непрозрачная схема РосУкрЭнерго в систему торговли газом между Туркменистаном и Украиной?! Это произошло 28 июля 2004 года, и имя этого премьер-министра было Виктор Янукович. Дальше эту эстафету перехватил ныне действующий Президент Виктор Ющенко, который в начале января 2006 года санкционировал подписание дополнительных протоколов к заключенному контракту 28 июля 2004 года, что привело к экспансии РУЭ на украинском газовом рынке и появлению там Укргазэнерго, которое, в сущности, отобрало у НАК Нафтогаз львиную долю внутреннего рынка газа и резко ухудшило состояние Нафтогаза. А затем действующий премьер-министр Юлия Тимошенко пришла с благими намерениями ликвидировать непрозрачную схему и достигла определенного успеха. Она вроде бы имела праведные цели, но на деле хотела столкнуть с трубы РУЭ и единолично руководить газовым бизнесом. Теперь это просто несерьезно, когда они показывают друг на друга пальцем и обвиняют. Они все сделали свой вклад - и теперь бегать вокруг трубы и кричать, что труба на 70 процентов кому-то принадлежит - это нужно обращаться к самому себе.

Думаю, что после завершения президентских выборов популистские лозунги о сохранении низких цен на газ на внутреннем рынке (независимо от того, кто займет главную должность) и многие другие вещи будут пересмотрены кардинально. Состояние НАка улучшит принятие простых, но давно перезревших решений: повышение цен на газ внутренней добычи, ликвидация необоснованных преференций для одних потребителей и дискриминационных для других. Все то, что советовали нам международные финансовые институты в четвертом квартале текущего года, будет неотвратимым в этом. Но это может лишь улучшить состояние НАКа, но не кардинально оздоровить. Потому что сам НАК работает по уже исчерпанной схеме. И если не будут проведены реформы и реорганизация НАКа в соответствии с европейской практикой, о которой мы говорили весь 2009 год, то другого варианта действий, кроме как согласие Украины на чужие правила игры, а именно какую-то форму консорциума по управлению ГТС, не будет. Причем, чем дольше будет промедление, тем больше шансов, что в консорциуме не будет никого, кроме Газпрома. Боюсь, что западные партнеры просто дистанционируются от этого всего. Риски потери трубы существуют, но на месте главы государства нужно делать заявления, которые не увеличивают эти риски (где глава государства был все прежние годы?), а минимизировать их.

Александр Гудыма, народный депутат Украины, советник премьер-министра Украины по энергетическим вопросам:

Наш Президент в канун Рождественских праздников не способен избавить украинцев от этого..., что он выливает на их головы. То он говорит, что цена на газ в Украине на двести долларов дороже, чем в Европе. То он говорит, что наша ГТС на 70 процентов - не наша. Действующее законодательство не позволяет ничего делать с нашей ГТС. Объясняю, мы не брали у России никаких кредитов, мы ничего не отдавали в залог, это невозможно с точки зрения действующего законодательства. Украинская ГТС не заложена. Нет никаких рисков потери магистральной трубы. Если бы существовали гипотетически какие-то договоренности Юлии Тимошенко, то наша пресса через соответствующие службы уже давно бы получила доказательства.

Я знаю Тимошенко десять лет, и о таких вещах в нашем обществе даже неприлично разговаривать. Технологи подсказывают Президенту, что ложь - чем ужаснее, тем лучше. Да, с бюджетом НАКа есть трудности. Президент предлагал полгода назад перейти на рыночные цены всем - коммунальным предприятиям и населению. Тимошенко не может и не хочет до завершения финансового кризиса поднимать цены. Весной, если появятся признаки завершения кризиса, то можно будет понемногу поднимать цены на газ. Но не сейчас...

Чтобы улучшить состояние НАКа, можно было заставить облгазы, которые Ющенко, видимо, поддерживает, своевременно платить за газ. Когда Тимошенко хотела забрать распределительные газопроводы у облгазов, которые хронически не платили Нафтогазу за газ, тогда против Тимошенко начали воевать Фирташ, свозящий людей на забастовки, и Ющенко, приостановивший постановление Кабмина о создании “Нафтогазсетей”. Да еще господин Президент попросил Генпрокуратуру разобраться с постановлением Тимошенко. Каждый месяц в НАК от облгазов не поступали сотни миллионов гривен. Правительство передало распределительные газовые сети новосозданным государственным кампаниям, а Президент подключает Генпрокуратуру, фактически лоббирует структуры, близкие Фирташу, которые не хотят платить НАКу, осложняя положение НАК Нафтогаз.

Опрашивала Маша Мищенко