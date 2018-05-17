Тимошенко vs Янукович: шансы на победу

Какие объективные политические факторы и ресурсы могут повлиять на результаты выборов и между кем будет продолжаться борьба за третье место? Прогнозы политологов

Виталий Бала: кто бы ни выиграл на этих выборах, он не сможет и не сумеет использовать свою победу единолично Избирательная кампания 2009-2010 имеет характерное отличие от 2004 года и заключается оно в том, что кто бы ни выиграл на этих выборах, он не сможет и не сумеет использовать свою победу единолично. Как это было в 2004 году с господином Ющенко. То есть такого инструментария и такой поддержки уже не будет. В связи с этим обнародуемые рейтинги, мне думается, не вполне соответствуют действительности, потому что ситуация, сложившаяся в стране, не может быть отражена в цифрах. Поэтому голосование 17 января предсказать очень сложно. Что касается первого и второго тура, то будут интересны два момента: каким будет разрыв между Януковичом и Тимошенко. У Януковича меньше конкурентов на электоральном поле, потому он там и будет первым. Тимошенко придется бороться. Тот, кто «придет» третьим, согласно мифу, сможетторговаться за должности, в том числе и за должность премьера. Я лично думаю, что это будет тяжело сделать, потому что кто бы ни победил - Янукович или Тимошенко, имея те полномочия, которые записаны в Конституции, они будут пытаться руководить сами исполнительной властью реально. Для этого они изберут себе технических премьеров. За третье место, думаю, будут бороться Тигипко, Яценюк и Ющенко.

Тарас Березовец: Яценюк выпал Пара второго тура уже определилась. За третье место, скорее всего, будут бороться Ющенко и Тигипко. Яценюк выпал. Больше всего шансов на третье место, думаю, у Виктора Ющенко. В первом туре больше всего шансов у Януковича, а во втором ситуация может радикально измениться.

Кость Бондаренко: Третий будет президентом на следующих выборах Первый и второй тур понятны. Победителями первого, думаю, будут Янукович и Тимошенко. Во втором туре наоборот: Тимошенко и Янукович. Третьим по результатам будет Тигипко. Третье место есть смыслом обсуждать, потому что оно будет определять политику среди фаворитов, влиять на выборы глав местных советов, на фракции в местной власти и с ним, безусловно, будут считаться в центре. Думаю, что это будет президент на следующих выборах.

Андрей Ермолаев : нет никакого смысла обсуждать, кто выйдет на 3-е или 4-е место За год и политики, и комментаторы сделали все, чтобы фокус внимания сосредоточился на двух фаворитах. Так и вышло. Действительно сегодня и социологи, и политологи, и медиа определили двух кандидатов-фаворитов Тимошенко и Януковича, которые, вероятнее всего, и выйдут во второй тур. Не вышло у других поконкурировать с лидерами. Это тема отдельного анализа, почему они не справились с этой задачей. Возможно, это произошло из-за нехватки лидерства. Что касается третьего места, то это выдумки. На президентских гонках нет даже второго места. Только первое. Нет никакого смысла обсуждать, кто выйдет на 3-е или 4-е место. Третье место – это исключительно проблема политэлит, а не избирателей. Просто для того, чтобы убедить будущих победителей, что это может иметь какой-то смысл, ангажированные эксперты и политики постоянно на этом акцентируют внимание. В расчете на то, что в будущих переговорах будут считаться с определенными социальными вкусами. Для избирателя главное – один победитель. Если 3-е место у нас воспринимают как победителя - кандидата на компромиссное премьерство, то 5-е можно на министра обороны. То есть это пустые разговоры. Но они имеют смысл для главных кандидатов в президенты, а то как еще можно торговаться?

Игорь Жданов: основная борьба будет после первого тура Узор выборов для меня уже фактически понятен. В первом туре Виктор Янукович занимает первое место и опережает Тимошенко приблизительно на 10%. Юлия Тимошенко уверенно занимает второе место. Если говорить о третьем месте - то здесь ситуация радикально изменилась. Если раньше третьим в победе на выборах считали Яценюка, то сейчас он существенно теряет и уже борется за это место с Сергеем Тигипко. Если говорить о первом туре, то как это ни досадно для постпомаранчевого электората, там побеждает Янукович. Но основная борьба будет после первого тура. В зависимости от того, кто как сможет мобилизовать электорат, тот и выиграет. Очень много разочарованных избирателей, очень много кандидатов в президенты, распыляющих электорат. Поэтому Тимошенко здесь особенно будет тяжело. Ей нужно собрать вместе этот электорат. Ныне действующий президент будет в очень пикантной ситуации. Потому что выход во второй тур есть для него недосягаем. И между первым и вторым туром перед ним будет серьезная дилемма - поддержать Януковича, поддержать Тимошенко или призывать голосовать против всех. Скорее всего, он не поддержит Тимошенко ни при каких обстоятельствах. Поддержать Януковича открыто не рискнет. Скорее всего он призовет голосовать против всех. Таким образом реализуя очень простую технологию, поскольку голосование против всех будет означать фактически - за Януковича.

Николай Михальченко: разрыв в первом туре будет где-то 6-7% Сегодня уже понятно, что вмешаться в борьбу двух лидеров президентской гонки Тимошенко и Януковича невозможно. Нет времени уже, чтобы раскрутиться так, чтобы их догнать. Безусловно, в первом туре не будет убедительной победы одного из этих кандидатов. Когда об этом говорят «регионалы», что Янукович победит в первом туре, то это бессмыслица. Нет никаких оснований для этого. Разрыв в первом туре будет где-то 6-7%. Это небольшой разрыв для Тимошенко в частности, потому что у нее большее пространство для включения резервов национально-демократически настроенных избирателей во втором туре. Итак, во второй тур выйдут Тимошенко и Янукович. Политологи и социологи осторожны в прогнозах. Но все же больше шансов у Тимошенко в силу названных уже мной причин. На третье место выйдут, скорее всего, Тигипко и Яценюк. Социологическая динамика показывает, что, скорее, это будет Тигипко, потому что рейтинг Яценюка падает.

Алексей Голобуцкий: Ющенко полностью может выйти на 3-е место Очевидно, что во второй тур выйдут Янукович и Тимошенко. А борьба за третье место будет вестись между Ющенко, Тигипко и Яценюком. Больше всего шансов, на мой взгляд, у Ющенко, поскольку у него скрытый потенциал. Многие люди просто стесняются называть его фамилию при социологических опросах, поскольку он очень одиозная фигура. Но тем не менее они готовы будут за него голосовать, и он вполне может выйти на 3-е место. Ему отдадут голоса, очевидно, потенциальные избиратели Тягнибока, Костенко и других кандидатов. Критика Тимошенко, на чем он построил кампанию, ему поможет выйти на третью позицию. У Тигипко все прекрасно, кроме того, что его избиратель случаен, в известной мере это потенциальные голоса Януковича или Тимошенко. У Яценюка шансы снижаются, но все же есть.

Владимир Фесенко: других вариантов лидерства, чем Тимошенко и Янукович, нет Очевидно, что других вариантов лидерства, чем Тимошенко и Янукович, нет. Даже теоретически трудно представить себе что-то другое. Во второй тур выходят именно эти два кандидата. Они главные фавориты первого тура и даже какого-то гипотетического шанса выйти во второй тур у других кандидатов нет. Третье место, скорее всего, достанется Тигипко или Ющенко. Третье место имеет символическое значение, потому что это такая заявка на будущее. Тот, кто займет третье место, имеет шансы на определенные договоренности с участниками второго тура. Но главное, это хорошая заявка на политическую перспективу, на участие в парламентских выборах и тому подобное.

Владимир Цыбулько: не стоит игнорировать госчиновников Поскольку кампания не предполагает никаких экстраординарных технологий, то по сути логика кампании выводит во второй тур двух фаворитов - Тимошенко и Януковича. На третье место будет претендовать вероятнее Тигипко или же Ющенко. Есть интересные тенденции - растрата потенциала Яценюком и активный подбор либерального электората Тигипко. Что касается Ющенко, то несмотря на массовое разочарование Ющенко, не стоит игнорировать госчиновников и других лиц так называемой государственной, бюджетной прослойки, которые, по сути, всегда паразитировали на обслуживании государства, а значит могут голосовать именно за Ющенко.

Михаил Погребинский: особой интриги нет Здесь нет особой интриги. Понятно, что никто не может догнать Тимошенко с Януковичем, которые будут во втором туре. Сейчас шансы у Януковича выйти первым явно лучше, чем у Тимошенко. За третье место, по сегодняшним данным, будут бороться Тигипко и Яценюк. Хотя у меня есть сомнения, что кто-то из них сможет преодолеть 10% барьер.

Виктор Небоженко: во втором туре Тимошенко перегонит Януковича В первый тур выйдут Тимошенко и Янукович с разницей 7-10% голосов. Во втором туре Тимошенко не просто догонит, но и перегонит Януковича. При этом существенно, и займет первое место. За третье место будут бороться Яценюк и Тигипко. Яценюка сейчас недооценивают, так же как переоценивали весной. У него достаточно сильные позиции в Западной Украине. Он существенных ошибок не наделал, его штаб допустил непоправимые ошибки, это так. Ющенко, думаю, будет 5-м.

«Політична думка»