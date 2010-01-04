Гриценко заявляет, что не ведет с Ющенко никаких переговоров

Кандидат на пост Президента Украины Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет, что не ведет с действующим главой государства Виктором ЮЩЕНКО никаких переговоров относительно поддержки единого кандидата от демократических сил на выборах 17 января.

Об этом А.ГРИЦЕНКО заявил в интервью УНИАН, комментируя вчерашнее заявление В.ЮЩЕНКО «о завершающем этапе переговоров с четырьмя кандидатами в президенты в поддержку единого кандидата от демократических сил на выборах».

«В очередной раз Президент сказал неправду», - опроверг он заявление действующего главы государства. Как отметил А.ГРИЦЕНКО, «переговоров с ним и его штабом не было, нет и не будет относительно объединения».

В то же время, кандидат в президенты уточнил, что в данном случае он говорит только в отношении себя, ведь его фамилия уже во второй раз прозвучала в соответствующих заявлениях В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 3 января во Львовской области Президент В.ЮЩЕНКО заявил о завершающем этапе переговоров с четырьмя кандидатами в президенты в поддержку единого кандидата от демократических сил на выборах 17 января.

«Такие контакты проводятся. Последняя неделя перед выборами будет ключевой для завершения переговоров с Юрием КОСТЕНКО, Арсением ЯЦЕНЮКОМ, Анатолием ГРИЦЕНКО, Олегом ТЯГНИБОКОМ», - сказал В.ЮЩЕНКО.