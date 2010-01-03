Литвин в книжном магазине рассказал о «фарцовочных патриотах»

Председатель Верховной Рады Украины, кандидат в Президенты Владимир ЛИТВИН отмечает необходимость государственной программы по поддержке издания украинской книги. Об этом он сказал во время посещения книжного магазина в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе В.ЛИТВИНА, он отметил, что «издание украинской книги не должно быть предметом внимания исключительно издательства и редакторов, которые являются подвижниками». По его словам, «в этой сфере должна быть разработана и воплощена государственная программа».

В.ЛИТВИН считает, что украинскую книгу «следует поддержать, как это сделано с российской книгой». «В соседних странах книгоиздательская отрасль – это индустрия, это бизнес, который дает огромные прибыли, в то время как в Украине фарцовочные патриоты лишь все время говорят об украинской книге и абсолютно ничего в этом плане не делают» – прибавил он.

В.ЛИТВИН обратил внимание на отсутствие каких-либо преференций в плане налогообложения книгоиздательской отрасли, а также на такое угрожающее явление, как уничтожение книжных магазинов. «Книжные магазины фактически загнали в подполье, в переходы», - сказал он. По его словам, в частности, магазин писателей «Сяйво» на Крещатике, который является своеобразной «достопримечательностью интеллектуальной жизни столицы, уничтожается городской властью, и никто не может воспрепятствовать этому фактически преступлению».

В.ЛИТВИН считает недопустимой ситуацию, при которой научные издания печатаются тиражом в 300-500 экземпляров. «Институт философии, Институт межнациональных отношений и политологии, Институт государства и права, Институт истории Украины выдают уникальные работы, которые являются прорывом в общественном мнении Украины, но мизерный тираж не дает возможности ознакомиться с ними широкому кругу читателей», - отметил председатель ВР, прибавив: «Они даже в библиотеки не попадают. И библиотечный фонд не обновляется».

В.ЛИТВИН добавил, что очень странным является тот факт, что «в нас выделяют средства на пропаганду идеи вступления Украины в НАТО, в то время, как на пропаганду украинской книи денег нет».