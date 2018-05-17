Какой он, герой России Рамзан Кадыров?

Я не испытываю профессионального интереса к президенту Чечни Рамзану Кадырову. Даже не столько важно, причастен ли он к убийству журналистки Анны Политковской и правозащитницы Натальи Эстемировой, или их убили, чтобы «скомпрометировать» руководителя Чечни. Всего того, что Анна Политковская писала о лидере Чечни, когда была жива, достаточно, чтобы питать объяснимые и достаточно серьезные чувства к этому джигиту. Но после известного боевитого заявления президента Чечни по поводу Украины, утром на планерке, поняв, что мы обсуждаем личность и жизненный путь президента Чечни уже минут двадцать, была решено посвятить его военным «подвигам» отдельный материал.

Почетный физкультурник, строитель и академик Чечни…

Рамзан Ахматович - удивительно многогранный человек. Президенту Чечни подведомственная ему республика дала ряд почетных званий. Таких как «Заслуженный работник физической культуры Чеченской Республики», «Заслуженный строитель Чеченской Республики», «Защитник Чеченской Республики», а также ряд орденов, медалей и даже грамоту Госдумы. Рамзан Ахматович также почетный профессор двух вузов (одного российского, второго – чеченского), а также академиком Академии Наук Чеченской республики и почетным членом Российской Академии Естественных наук. Правда, на вопрос покойной Анны Политковской, где он учится и по какому праву он пишет диплом - уголовному или гражданскому, - будущий академик Кадыров ответил: забыл, тему записал и забыл, событий сейчас много. А на вопрос, какие экзамены сдает, ответил: как какие?- Экзамены и все. Герой РФ и кавалер орденов Мужества и «За заслуги перед Отечеством» - по-восточному щедрый человек. Он не стал давать Владимиру Путину в ответ на его благодарности орден «Герой Чечни», он просто назвал в его честь проспект. Просто в свой День рождения два года назад переименовал проспект Победы в проспект Владимира Путина. Оно и правильно, какая уж тут Победа. Тут на табличках – фамилия Владимир Путин, а в День Рождения чеченского лидера по проспекту Путина ходят люди с портретами Кадырова. Рамзан Ахматович - носитель нового вида русского гламура, военно-аскетического. Если вы наберете в поисковике фразу «автопарк Кадырова», то у вас выйдет порядка пятидесяти тысяч ссылок на его приобретения. Есть что посмотреть. Встречала интервью Рамзана Кадырова одному популярному журналу. Интервью старое, но очень показательное. Журналистка, побывавшая в родовом имении будущего президента, описывает, что «кадыровские бойцы» одеваются модно: сочетают иностранную камуфляжную форму с черными футболками Versace и ремнями Ferre или Kenzo, на запястьях командиров швейцарские часы Longines, а в руках телефоны Nokia. Самое модное оружие кадыровских бойцов - это пистолет-пулемет Стечкина для уличных боев, его же предпочитает и сам Рамзан. И тут же рядом стоят признания типа: «Я буду убивать, пока жив» и «Путин – красавчик, его нужно пожизненно сделать президентом, он больше всех думает о Чечне. Такая вот гармония и согласие у академика Чечни и героя России Кадырова с в прошлом президентом, а ныне премьером России Путиным… Такой вот, «корабль возвышенных страстей».

Кадыров в картинах правозащитников и Политковской…

Но светлый образ Рамзана Ахматовича несколько меркнет, если вспомнить, что писала о нем бесстрашная Политковская, что пишут о нем оппозиционные журналисты и правозащитники. Если вы читали статьи Политковской в Новой газете, если перечитывали их позже, то это обязательно вам что-то напомнит. Например, книгу американского исследователя Джима Мейса по Голодомору. В книге Мейса дотошно собраны свидетельства украинцев, выживших во время Голодомора. А тут блестящие журналистские статьи с рассказами чеченцев, выживших после пыток, не добитых федералами или кадыровцами.

Семья Кадыровых - отец и сын, - воевавшие против федералов в первой Чеченской войне, во второй перешли на сторону России. Отдельные аналитики считают большой ошибкой, что после «маленькой победоносной войны» Путин поставил в Чечне на один клан и отдал ему всю власть. Ошибка или нет – не знаем, но мир в регион так и не пришел. Уже через год после Второй Чеченской в Чечне по-прежнему существовали и крупные лидеры, и полевые командиры, контролировавшие до двадцати чеченских ополченцев.

Почти через год после «маленькой победоносной войны» Ахмад-Хаджи Кадыров (ныне покойный) стал главой Чеченской администрации. А Политковская стала писатьо его сыне, который, (цитируем) «пользуясь полным доверием отца и имея при его дворе должность командира некоего мифического «спецотряда МВД», якобы обеспечивающего эффективную безопасность главы республики (своего отца - авт.), на самом деле занят с этой своей бригадой грабежами, убийствами, расправами над теми, кого считают врагами. Кадыровцы шастают по выдубленной бесконечными смертями Чечне, насаждая новую волну террора во имя «обеспечения безопасности» человека, рвущегося в ее президенты...»

Она же писала о теневой стороне контртеррористической операции (именно так называли вторую Чеченскую войну российские власти- авт.). «Неофициальная беженская миграция внутри республики власть не волнует, - писала Анна. - Главное — чтобы в Ингушетии беженцы (чеченские беженцы обычно селились в Ингушетии, там насчитывали по разным оценкам от 115 до 215 тысяч людей – авт.) перестали мозолить глаза проверяющим из Европы.

И это тоже типично — так называемая новая чеченская (или кадыровская) власть живет своей жизнью, а народ — своей… Таким образом, в Чечне продолжается все то же, что и было. Есть контртеррористическая операция для официального употребления — она ладно скроена и вся на благо человека: ремонтируют школы, фонари осветили улицы, газ пришел в горные села, а Кадыров, судя по телекартинке, печется о правах граждан, не покладая рук и готов защищать их прямо-таки с оружием в руках.

А за спиной такой «контртеррористической операции» мыкает горе другая — война как она есть, для ежедневного пользования живущих в ней людей, с непрекращающимися ни на сутки похищениями, пытками, внесудебными казнями, новыми потоками беженцев, число которых не становится меньше от того, что про них не передают по радио.

Эти миры и реальности не соприкасаются в Чечне никогда».

Подобные оценки звучат и в докладах правозащитников, которые пишут даже о существовании «частных» тюрем самого Кадырова. Слово геноцид, которое пришло мне в голову после прочтения Аниных статей, повторила и сам Политковская. «Может, геноцид оправдан тотальным выкорчевыванием бандитов, промышлявших заложническим и нелегальным нефтяным бизнесом? – задает себе вопрос журналистка и сама себе отвечает, - Нет. Ничего этого не случилось. Захваты заложников потихоньку возобновляются, лишь приобретая иную, чем раньше, форму».

Вот такой вот Кадыров, который вместе с Путиным думает о Чечне. Он считает себя героем, понятно, ведь его «героизм» официально засвидетельствован и подтвержден российскими властями.

Кадыров: русские не поймут, но водки в Новый год на моем столе не будет…

Сегодняшний официальный сайт главы Чеченской республики много может рассказать и о нем, и о новых оттенках сотрудничества с российскими властями. Оппозиционные журналисты России считают, что Путин в лице Кадырова вырастил дракончика, которого крайне сложно (почти невозможно контролировать).

Мы решили подобрать цитаты из последних публикацийна официальном сайте Рамзана Ахматовича, которые ярко характеризуют его осознание себя и России.

«Если Россия отделится от Кавказа, считай, что России нету. Кавказ нужно оборонять, как Москву. Каждый год государство выделяет сотни миллиардов рублей для военного ведомства, спецслужб, обустраивает рубежи обороны страны. Чечня - стратегический рубеж обороны. Говорят, что Чечня сосет государственный бюджет. Это миф. В республике есть нефть, газ. Мы можем стать донорами. У нас забирают нефть и газ задаром, и при этом говорят, что мы сосем бюджет. На двадцать миллиардов рублей у нас забирает всё "Роснефть", а платит сто миллионов. Нельзя экономить на Чечне. Чечня - это стратегическое оружие России. Мы носим с собой пистолет, он тяжелый, неудобный, оттягивает ремень, но однажды он понадобится, мы из него выстрелим и спасём себе жизнь. Вот так же и Кавказ: его нужно усиливать, давать приоритет региону. В Центральную Россию враг запустил алкоголь, спаивает русских, а в Чечню он запустил терроризм. И то, и другое разваливает Россию».

Любопытно, правда? Но хотелось бы прояснить. Кто конкретно тот враг, который, по словам Кадырова запустил в центральную Россию алкоголь и спаивает русских? Кто конкретно насадил в Чечне терроризм? И каким именно образом нужно «приостановить демократию в России»? И наконец, кого Кадыров имеет в виду, когда говорит, что «мы носим тяжелый пистолет, который может выстрелить»? Просто, в интервью пятилетней давности Рамзан Кадыров не допускал и намека на угрозу, что «пистолет может выстрелить».

«Недавно Президент Медведев написал статью: "Россия, вперёд!" Для меня это руководство к действию. Хочу, чтобы моя политика соответствовала политике федерального центра. Стараюсь здесь, в Чечне, делать то, что делает Путин в борьбе с кризисом. Чтобы народ понял текущие затруднения, не митинговал, не доставлял трудности, а помогал их преодолеть. Хорошо, когда рядом с тобой пять верных советников, еще лучше, когда их десять. Я их выслушиваю, но делаю то, что приходит ко мне свыше. Неслышные миру слова. У меня есть преданные командиры, олицетворяющие силовую составляющую политики. Я три раза в неделю встречаюсь с ними, приглашаю на чай. Общаюсь с нижним, средним комсоставом. С пехотинцами, которые идут в бой. Я знаю настрой каждого, знаю, как он живет, знаю, что я должен сделать, если он погибнет».

«Мемориал» - это организация, придуманная для подрыва России. Люди, которые там собрались, не патриоты России. Человек родился в России, живет в России - как он может говорить о своей Родине так плохо? Мне с такими людьми противно разговаривать».

«Умаров (полевой командир, который якобы взял на себя ответственность за теракт на Невском экспрессе. – Авт.) всегда был бандитом. Похищал людей, зарабатывал на этом деньги…Он - как бешеная собака, которую надо уничтожить. Сейчас он говорит, что нужно взрывать газопроводы, электростанции, нанести экономический урон. Кому? Детям, старикам, роженицам в родильных домах, инвалидам. Мы на взорванном газопроводе сменим испорченный участок трубы. Но эту неделю будет страдать народ, который только что вышел из военной разрухи, вздохнул полной грудью. За это Умарова надо уничтожить. Не сажать, не задерживать, а уничтожить. От него постоянно исходят зло, разные болезни, он смердит. Его нужно закопать не на три метра, а на тридцать, чтобы он не испортил плодородную землю, далеко от поселений».

«Я не любитель обильно поесть, но просто любуюсь людьми, которые получают удовольствие от еды и общения за столом. Для хорошего настроения этого достаточно. Боюсь, не все россияне меня поймут, но водки и вина на столе Кадыровых никогда не было и быть не может», - сказал Р.Кадыров в одном из последних своих интервьюна сайте.

«Мы все виноваты в том, что допустили эту бойню. Виноваты мы, чеченцы, что из нашей среды вышли насильники, террористы, бандиты. Виновато кремлевское руководство тех лет - Ельцин, Березовский, что развязали войну.

Сурков Владислав Юрьевич - стратег, он знает все сложности государственной политики, всю ее кухню. Он часто помогает мне советами. Когда я устаю, когда раздражен, огорчен, иду к нему. Он выслушает меня и так спокойно, деликатно, легко объяснит мне трудности момента, и я успокаиваюсь».

«Госдума должнапринимать не бессмысленные законы, а те, что защищают страну. На выборы должны идти кандидаты с идеями, которые совпадают с идей укрепления страны».

Маша Мищенко