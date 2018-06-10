Ударит ли коалиция по Мукачевскому суду судом Донецким?

Вчера Мукачевский горрайонный суд Закарпатской области рассмотрел иск представителя партии «Наша Украина» Игоря Криля к Верховной Раде о признании противоправными возможных действий Председателя ВР в случае подписания им закона о Кабмине и запретил Александру Морозу подписывать принятый 12 января Закон “О Кабинете Министров Украины”. УНИАН поинтересовался мнением политиков и политологов по этому поводу. Виктор Небоженко, политолог: В ответ ПОЯВИТСЯ РЕШЕНИЕ ДОНЕЦКОГО СУДА,, ЧТО МОРОЗ ОБЯЗАН ПОДПИСАТЬ ЗАКОН

Такого нельзя делать в любом случае, потому что мы таким образом провоцируем „юридический сепаратизм”. В ответ на запрещение Мукачевского суда появится решение, скажем, Донецкого областного суда о том, что Мороз, напротив, обязан подписать данный закон, потому что иначе не выполнит свой долг. Это несерьезно, если у нас районный или даже городской суд разрешает конституционный кризис в Украине.

Суды не должны втягиваться в большую политику. Полномочия судов на местах не распространяются на оценку политической деятельности первых лиц государства. Мир такого не знает. Конституционный кризис решается в рамках полномочий соответствующих институций с соответствующими полномочиями. Подписывать или не подписывать – это политическая воля и ответственность самого Мороза. Другое дело, если бы речь шла о гражданине Морозе, который живет в Мукачевом.

Думаю, что это решение суда не будет иметь ни политических, ни юридических последствий.

С другой стороны, оно высветило пассивность Конституционного суда и Верховного суда Украины. Где соответствующие решения КС?

Алексей Кучеренко, народный депутат (НУ): ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ НУЖНО БЫЛО СОГЛАСОВЫВАТЬ ПОЗИЦИИ С ПРЕЗИДЕНТОМ, А НЕ ЛОМАТЬ СИТУАЦИЮ ЧЕРЕЗ КОЛЕНО Для меня такой „ход” - неожиданный. Такого еще не было. Юридическую оценку этого решения не могу давать – это дело юристов. К сожалению, наша судебная система построена так, что у нас районные и городские суды могут возобновлять в должностях прокуроров, депутатов, глав администраций и т.д. С этими правовыми казусами нужно считаться, хотя, по моему мнению, такая ситуация не нормальна и не способствует повышению авторитета судебной власти. Решать такие вопросы должен Конституционный, а не районный суд.

Что же касается политической оценки этого факта, то, по моему мнению, премьер-министру как фактическому лидеру коалиции сначала нужно было заниматься согласованием позиций с Президентом, а не пытаться ломать ситуацию через колено.

Игнорировать решение суда нельзя. С другой стороны, если в ходе голосования за закон о Кабмине нарушалась Конституция, то вряд ли Мороза теперь остановит решение райсуда. Если Мороз взял на себя обязательство перед коалицией, то будет вынужден подписывать.

Сейчас предусмотреть юридические последствия судебного решения очень тяжело. В любом случае, я не вижу позитива и логики в том, что происходит.

Олесь Доний, политолог: ТЕПЕРЬ МОРОЗ МОЖЕТ ПОДНЯТЬ ЦЕНУ ЗА ПОДПИСАНИЕ ЗАКОНА О КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ Судебная ветвь власти в Украине – одна из менее всего реформированных и используется – и политиками, и бизнесом – в своих корыстных целях. Здесь часто действуют двойные стандарты – в одних случаях политики заинтересованы выполнять решение суда, в других оно игнорируется. Можно напомнить, что та же президентская сторона не хотела признавать решения суда относительно возобновления Евгения Жовтяка в должности главы Киевской ОДА.

Судебная система сегодня настолько коррумпирована, что фактически превратилась в инструмент политической борьбы. Меня удивляет, когда дискутируется, кто из судей Конституционного суда находится под воздействием Президента, Тимошенко или Партии регионов. Такое впечатление, что даже не рассматривается вариант, что решение Конституционного суда может приниматься с точки зрения соответствия закону.

Возникнет большая проблема, если председатель Верховной Рады подпишет закон, и после этого какая-то часть власти будет выполнять его, а другая – нет. Это приведет к разбалансированию всей власти, когда неизвестно кто и кому будет подчиняться. Ситуация с признанием-непризнанием министров, с подписанием - не подписанием законов уже не просто странная – она опасна.

Мы можем лишь еще раз засвидетельствовать, что в Украине имеется политический кризис, и теперь действительно необходим круглый стол, за которым бы не оказывалось давление одной стороны на другую, а определялись правила игры.

Можно также допустить, что теперь цена подписания закона о Кабинете министров растет, и Мороз сможет ставить дополнительные условия коалиции как „возмещение” за „моральный ущерб”.

Михаил Погребинский, политолог: РЕШЕНИЕ СУДА БУДЕТ ТОЛКАТЬ КОАЛИЦИЮ К РЕШИТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ

Это яркий пример судебного „беспредела” и самодискредитации судебной ветви власти. Поскольку властные структуры и, в первую очередь, Президент неоднократно подавал пример игнорирования Конституции, то почему бы другим властным структурам, в том числе и судам, не вести себя так же?

Когда Президент во второй раз ветирует тот же законопроект (поскольку дело не в том, какие бумаги ему передали на подпись, а в том, какой именно вариант законопроекта был проголосован Верховной Радой), то о чем можно говорить? Все это свидетельствует о кризисе и политической, и судебной системы, причем кризис рукотворный, искусственный.

Думаю, что данное судебное решение не приведет к изменению политической ситуации, но продолжит заводить ситуацию в тупик.

Наверное, команда Президента рассчитывает на то, что Верховная Рада пойдет хотя бы на частичный компромисс относительно учета поправок Президента к закону о Кабмине. Но, по моему мнению, такой способ поиска компромисса, как решение районного суда, лишь будет толкать коалицию к решительным действиям. Спикер должен подписать закон о Кабинете министров, поскольку это его конституционное обязательство. Одновременно как человек, который уважает закон, он может подать апелляцию на решение Мукачевского горрайонного суда.

Вадим Карасев, политолог: ВОЙНА ЗА ПОЛНОМОЧИЯ ВСТУПИЛА В ФАЗУ ВОЙНЫ ЮРИДИЧЕСКИХ „ЗАЦЕПОК” Я не могу давать оценку решению суда, потому что тогда судебная система как таковая будет не нужна. Такую оценку может дать апелляционный суд, и у Мороза для этого есть пять дней.

Что же касается политического измерения, то в данной ситуации можно констатировать, что война за полномочия вступила в фазу войны юридических аргументов и юридических „зацепок”. Речь идет о введении в действие закона о Кабмине, который фактически изменяет институционную конфигурацию и форму правления в Украине. Я бы не исключал здесь определенного „юридического лицемерия” с обеих сторон, но и апелляция к всевозможным процедурным моментам – вещь ожидаемая. Оппоненты Президента считают, что он вышел за пределы правового поля, когда во второй раз запрещал закон о правительстве, но решение Мукачевского горрайонного суда возвращает ситуацию в правовое поле.

Если пошла война юридических аргументов, то нужно продолжать эту „схватку” в рамках правовых формальностей. Если Мороз теперь подпишет закон, то тем самым нарушит решение суда, и одна из сторон конфликта будет расценивать эту подпись как выход за пределы правового поля.

Галина Ключковская