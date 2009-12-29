Ющенко и Тимошенко соболезнуют в связи со смертью Сивульского

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил соболезнования в связи со смертью председателя КРУ Николая Сивульского.

Как сообщает пресс-служба Президента, в телеграмме-соболезновании главы государства в адрес родителей, родных и близких покойного говорится: «С глубокой грустью воспринял известие о смерти Николая Ивановича Сивульского. Его преждевременная смерть – это непоправимая утрата для вас, для родных, близких, друзей и коллег, для всех, кто знал и уважал покойного».

«В это трудное время разделяю вашу боль и выражаю вам свои самые искренние соболезнования. Светлая память о Николае Ивановиче Сивульском навеки останется в наших сердцах», – отметил В.ЮЩЕНКО.

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Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выразила соболезнования в связи со смертью председателя КРУ Николая Сивульского.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров, в соболезновании говорится: «Сегодня ушел из жизни прекрасный человек. Один из лучших, которых я встречала в своей жизни, – Николай Иванович Сивульский, мой друг, товарищ, побратим, соратник... Человек невероятной, беспрецедентной чести, мужества, порядочности... Никакие слова, никакие соболезнования не могут выразить всей глубины этой утраты. К сожалению, таких людей, настоящих мужчин очень мало, почти нет...».

«Более десяти лет я знала Николая Ивановича. Более десяти лет мы работали бок о бок... И теперь его нет.

В субботу я заехала к нему в больницу, мы поговорили, и, кажется, он тогда уже понимал, что это наша последняя встреча, последний разговор... Это очень тяжело осознать, в это трудно верить, с этим невозможно смириться...

Можно очень много говорить о его профессионализме, о преданности работе и Украине, о его порядочности, смелости, достоинстве... Но хочется просто помолчать, задуматься, подумать... В мире стало пустее без него. Это не просто слова. Это – правда. Такие люди своими руками творят добро на земле, несут тепло и добро...», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.