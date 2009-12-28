Тимошенко призывает настоящих патриотов не допустить возвращения зла

Кандидат на пост Президента, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО призывает сознательных граждан не допустить возвращения к власти криминальных и олигархических кругов.

“Сегодня все настоящие патриоты Украины, все люди доброй воли должны понять, что это зло, это нашествие просто хочет сейчас вернуться через продажность высоких политиков, через фальсификации и создание искусственных процессов в ЦИК”, – заявила премьер-министр во время рабочего визита в Ровенскую область, сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также сказала, что считает Виктора ЯНУКОВИЧА “обложкой, просто фейсом, за которым идет мощная олигархия страны”.

По убеждению Ю.Тимошенко, эти олигархические структуры планируют воспользоваться кризисом и разочарованием граждан, вызванным невыполнением лозунгов Майдана, и вернуться к власти. “Они хотят дальше цинично отнимать у Украины все, что им нравится: месторождения, заводы, порты, все, что они удачно для себя, но неудачно для страны забрали до 2004 года", – сказала премьер-министр.

“К сожалению, в 2004 году, когда мы их выселяли из власти, слабоваты оказались некоторые лидеры, которые не довели дело до логического завершения и дали возможность олигархии просочиться обратно к власти, в том числе внося кандидатуру премьер-министра В.ЯНУКОВИЧА в 2006–2007 годах от Президента Ющенко”, – добавила Ю.Тимошенко.

Она заявила, что не допустит реванша криминальных структур на выборах Президента. “Я никогда не дам никому повернуть назад и не дам отступить, не дам им овладеть страной, не дам им проводить антиукраинскую политику. И хватит у нас, несмотря на кризис, и сил, и поддержки, и возможностей объединить всю украинскую команду людей доброй воли”, – подытожила кандидат в президенты.