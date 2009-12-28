Луценко советует Ющенко поручить СБУ быстро задержать Лозинского

Министр внутренних дел Украины, лидер «Народной самообороны» Юрий ЛУЦЕНКО рекомендует Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО поручить СБУ быстро задержать бывшего народного депутата Виктора ЛОЗИНСКОГО, обвиняемого в убийстве человека.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Виннице, отвечая на вопрос журналистов.

«Если Президент обвиняет МВД в политической заангажированности с БЮТ, тогда почему СБУ его не поймает, если она стоит первой в постановлении следователя (Генеральной прокуратуры - УНИАН) о поручении в розыске, и у нее, в отличие от милиции, есть все необходимые инструменты - по указам Президента В.ЮЩЕНКО от 2005 года милиции запрещено использование всех приборов мониторинга телекоммуникаций – все это находится только у СБУ», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он отметил: «Если речь идет о легком деле, как В.ЮЩЕНКО себе представляет: нажал «кнопку» и его поймали, то - прошу».

«Но, все понимают, что реальные розыскные действия, как и в деле ПУКАЧА, и в деле ВОЛКОНСКОГО-ШАХОВА (организатор квартирной аферы в Киеве «Элита-центр» - УНИАН) велись совместно милицией и СБУ. Но представить, что можно кого-то по поручению Президента поймать, может только В.ЮЩЕНКО. Пусть нажмет «кнопку» СБУ. Я не против. Я двумя руками за то, чтобы ЛОЗИНСКИЙ был задержан и сел на скамью подсудимых», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря Президент Украины призвал премьер-министра обратиться в ВР с представлением об освобождении Ю.ЛУЦЕНКО от должности министра внутренних дел.

Глава государства мотивировал необходимость отставки Ю.ЛУЦЕНКО, в частности, значительным ослаблением активности борьбы с коррупцией и преступностью.

Также Президент упрекал Ю.ЛУЦЕНКО за то, что В.ЛОЗИНСКОГО до сих пор не нашли.

Справка УНИАН. 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области в результате столкновения с народным депутатом от БЮТ В.ЛОЗИНСКИМ, районным прокурором Евгением ГОРБЕНКО и начальником райотдела милиции Михаилом КОВАЛЬСКИМ погиб местный житель, 1954 года рождения, Валерий Олийнык.

По этому факту Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч.2 ст. 121 (умышленное тяжелое телесное повреждение, нанесенное способом, который имеет характер особого издевательства, или осуществленное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или выполненное по заказу, или привело к смерти потерпевшего).

3 июля Верховная Рада Украины лишила В.ЛОЗИНСКОГО депутатских полномочий.

7 июля Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание В.ЛОЗИНСКОГО и доставку его в суд.

30 июля В.ЛОЗИНСКИЙ был объявлен в международный розыск.