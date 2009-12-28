Ивано-Франковский губернатор пойдет в казначейство наказывать виновных

13:12, 28 декабря 2009
Политика
1668

Заблокированы счета на 55 миллионов

На Прикарпатье казначейство заблокировало счета на сумму 55 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Николай ПАЛИЙЧУК. По его словам, у нас есть «неприятная вещь, которая возникла в конце года, которая не помогает нам принимать решения и работать, - это блокирование всех казначейских счетов».

«Такого не было вообще никогда, – отметил руководитель области. - У нас на счетах сельских, городских, районных советов, областного совета находятся средства. Казначейство не проводит «платежки», сознательно их блокируют. На сегодняшнее утро таких «платежек» собралось на 55 млн. грн. “Платежки” стоят в казначействе, а казначейство их не проплачивает».

М.ПАЛИЙЧУК сообщил, что сегодня создал рабочую группу для проверки работы казначейства. «Я сегодня, в соответствии с Указом Президента, издал распоряжение о создании рабочей группы, в которую вошли и правоохранители, – добавил он. - Мы пойдем сегодня в казначейству проводить проверку и наказывать тех людей, по чьей вине не осуществлялись проплаты. Ведь мы не заплатили за выполненные работы, и люди, соответственно, на предприятиях не получили зарплату. Это как принцип домино».

Губернатор также сообщил, что на сессию областного совета, которая начала сегодня работу, пригласили представителя казначейства, чтобы он доложил о ситуации с расчетами.

Как сообщили УНИАН в областном совете, на данный момент никто из представителей казначейства на сессию не прибыл.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter