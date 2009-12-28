Ивано-Франковский губернатор пойдет в казначейство наказывать виновных

На Прикарпатье казначейство заблокировало счета на сумму 55 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Николай ПАЛИЙЧУК. По его словам, у нас есть «неприятная вещь, которая возникла в конце года, которая не помогает нам принимать решения и работать, - это блокирование всех казначейских счетов».

«Такого не было вообще никогда, – отметил руководитель области. - У нас на счетах сельских, городских, районных советов, областного совета находятся средства. Казначейство не проводит «платежки», сознательно их блокируют. На сегодняшнее утро таких «платежек» собралось на 55 млн. грн. “Платежки” стоят в казначействе, а казначейство их не проплачивает».

М.ПАЛИЙЧУК сообщил, что сегодня создал рабочую группу для проверки работы казначейства. «Я сегодня, в соответствии с Указом Президента, издал распоряжение о создании рабочей группы, в которую вошли и правоохранители, – добавил он. - Мы пойдем сегодня в казначейству проводить проверку и наказывать тех людей, по чьей вине не осуществлялись проплаты. Ведь мы не заплатили за выполненные работы, и люди, соответственно, на предприятиях не получили зарплату. Это как принцип домино».

Губернатор также сообщил, что на сессию областного совета, которая начала сегодня работу, пригласили представителя казначейства, чтобы он доложил о ситуации с расчетами.

Как сообщили УНИАН в областном совете, на данный момент никто из представителей казначейства на сессию не прибыл.