Тарас Стецькив: Президент может апеллировать к обществу напрямую...

Юрий Луценко и его соратники стали проявлять активность. Во вторник, как было заявлено, стартует региональный тур лидера движения “Народная самооборона” Луценко. Это первая публичная и громкая акция активиста Оранжевой революции после его отставки с поста министра внутренних дел. Команда “самозащитников” намерена посетить Винницу и Винницкую область. Накануне тура мы встретились с одним из инициаторов “Народной самообороны” Тарасом Стецькивым.

Тарас, завтра стартует региональный тур “Народной Самообороны”. Какую цель вы преследуете?

Мы отправляемся с Софиевской площади в Киеве. А в Виннице должны встретиться с горожанами и журналистами. То, что было до сих пор, можно расценивать как предстартовую подготовку. Уже после завтрашней встречи с людьми можно будет оценить, как воспринимает нас общество и какой быть организации движения и содержанию того, что будет нами сказано.

Будут ли завтра наконец представлены основные лица Народной самообороны?

Главное, что будут объявлены принципы нашего движения. В процессе разъяснения и распространения наших идей количество сторонников и знаковых лиц с каждым разом будет добавляться.

Есть устоявшееся мнение, что ваша инициатива диктуется подготовкой к досрочным парламентским выборам. А общественная организация постепенно станет политической.

Наш принципиальный вопрос: самоорганизовать общество и доказать людям, что можно бороться за свои права. Это – главная задача. А когда люди самоорганизуются, научатся бороться за свои права, ставить на место любую власть – оранжевую или бело-голубую, – тогда уже можно будет говорить о досрочных выборах ...

Некоторые аналитики выражают серьезные сомнения, что достаточно заметное место в рейтинге доверия Луценко сможет превратиться в рейтинг электоральный.

Ответ на этот вопрос даст время и наша конкретная деятельность. Если это будет деятельность во имя людей, то рейтинг доверия превратится в электоральный рейтинг.

Как ваш статус советников Президента корреспондируется со статусом лидеров движения? Никак не корреспондируется. Это деятельность в разных плоскостях, и мы на этих должностях и в этих ролях ставим себе разные задачи. Самооборона – это гражданская активность. А как советники мы можем выражать свое мнение и давать советы по деятельности главного должностного лица государства.

Завтра будет два года инаугурации Виктора Ющенко. Каков Ваш итог этих двух политических лет? Были серьезные успехи и серьезные разочарования. Разочарований было несколько больше. Был растрачен тот кредит доверия после Оранжевой революции. Но из любых разочарований, так же как из любых достижений, следует делать выводы. Я уверен, что мы эти выводы сделали.

Вы на вторую годовщину Майдана опубликовали интересную статью, в которой анализировали причины постмайданных разочарований. В частности, Вы писали о том, что не было сломана старая система отношений во власти, заложенная Кучмой. Тем самым Вы снимаете ответственность нынешних должностных лиц за конкретные непорядочные поступки? Правда есть и у вас, и у меня. Система, выстроенная Кучмой, в значительной мере влияла и продолжает влиять на поступки чиновников и политиков. Но так же нельзя отрицать и то, что политики имели все шансы выйти за рамки этой системы, демонтировать ее и не допустить роковых ошибок, какие они допустили. На самом деле, истина лежит где-то посередине.

Что Вы делали два года назад 23 января? Я был в непосредственной близости к Президенту и слушал его речь на инаугурации. Тогда стояла куда более зимняя погода, чем сейчас. Жаль, что сейчас нет хорошей зимы. И тогда все находились в состоянии огромного подъема, даже эйфории.

И это символично, что годовщина инаугурации совпадает со стартом нашего движения.

Есть ли у Президента еще время и возможности реализовать свою программу “Десять шагов навстречу людям”?

Есть. Но с каждым днем эти шансы уменьшаются и уменьшаются.

У Народной самобороны есть офис, адрес? На этой неделе в СМИ будет обнародован адрес и телефоны центрального офиса. Ведь это все делается на марше. Со времени провозглашения идеи прошел всего месяц, из которого почти три недели Украина отдыхала.

Какие у вас отношения с БЮТ? Нормальные. При необходимости, мы можем встречаться с ее лидерами. Но это не отнимает у нас права давать оценки тем или иным ошибочным шагам БЮТ. В частности, их голосованию 12 января за преодоление вето на закон о Кабмине.

А как складываются отношения с “Нашей Украиной”? С лидером парламентской фракции Вячеславом Кириленко самые тесные отношения. Так же добрые отношения у нас с Николаем Катеринчуком. Но это отношения гражданского движения с политическими силами. Есть еще вторая сторона. Мы действуем в плоскости гражданской и социальной. Наша задача – аккумулировать народную активность. И если те или иные политические силы будут разделять то, что мы делаем, мы будем знать, что они нас поддерживают. Это они должны определиться относительно нас, а не мы – относительно них.

Вы создаете общественное движение. Скажите, если все же будут объявлены досрочные парламентские выборы, участие у них вашего движения, которое не зарегистрировано как партия, будет возможно только в составе уже существующей политической силы. В составе какой именно политической силы вы себя видите? Это не сегодняшний вопрос. И мы над ним пока не думали. Мы занимаемся распространением общенационального движения, которое будет бороться за права людей, четко аккумулировать общественную активность и ставить под контроль власть, на которую сможет влиять. Вот – главная цель Самообороны.

А как Виктор Андреевич относится к участию своих советников в этом движении? Если Президент будет считать нужным, то он обнародует свое мнение. У меня с Президентом не было разговора на эту тему.

Через три дня спикер парламента сможет подписать дважды ветированный Президентом закон о Кабинете министров. Какие политические последствия от принятия данного закона?

Мороз подчеркивает, что Конституция дает ему право подписать этот закон. Тем самым спикер берет на себя ответственность за подписание настоящего неконституционного документа. Тогда в дело вступит последний арбитр – Конституционный суд. Я думаю, что он отменит или весь закон, или в части его неконституционных положений. А там таких более десятка. Я не думаю, что Морозу прибавит веса подписание именно такого закона.

“Антикризисное” большинство работает над законопроектом о Президенте. Не логично было бы, если бы над ним работал и Секретариат Президента? Любой депутат или фракция как субъект законодательной инициативы может подать законопроект. Речь идет не о факте закона, а о его содержании. Если содержание такого закона будет соответствовать Конституции, то Президент такой закон подпишет. Если он, как закон о Кабмине, будет содержать антиконституционные нормы, то на него будет наложено вето. Если “антикризисная” коалиция опять попробует преодолеть вето, то общество будет видеть, что она прибегает к антиконституционным действиям. А такие действия во вред обществу. И тогда Президент будет апеллировать к обществу непосредственно.

Беседовала Маша Мищенко