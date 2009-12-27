Яценюк хочет урезать налоги за создание спортивных команд

Кандидат на пост Президента Украины Арсений ЯЦЕНЮК выступает за возобновление и развитие в стране сети детско-юношеских спортивных школ.

Об этом он заявил на встрече с жителями Хмельницкой области, сообщили УНИАН в пресс-службе А.ЯЦЕНЮКА.

«Специально для местных бюджетов я выделю отдельную дотацию для того, чтобы развивать молодежный спорт, потому что это и есть здоровье нации», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, к развитию сети ДЮСШ нужно привлекать бизнес: «Буду стимулировать: построите маленькую площадку, возобновите ДЮСШ, создадите спортивную команду – предоставлю возможность меньше платить налогов. Для того, чтобы эта молодежь была здоровой».

«Здоровое общество является основой движения страны вперед», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.