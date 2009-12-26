Литвин: договоренности, что перерастают в заговор у нас бывают часто

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не исключает ведения переговоров между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и лидером оппозиции Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как передает корреспондент УНИАН, такую мысль он высказал во время записи телепрограммы «Украинская рулетка».

«Я не исключаю, что соответствующие договоренности происходят… У нас часто бывают договоренности, которые затем перерастают в заговор», - сказал В.ЛИТВИН.

При этом он напомнил о том, что эти оба политика уже договаривались во время подписания Универсалу национального единства (в 2007 году – УНИАН).

В.ЛИТВИН не исключил, что через несколько дней может появиться другое сообщение – о договоренностях между В.ЯНУКОВИЧЕМ и премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО.

Комментируя то, что в обнародованных в СМИ документах о как бы договоренности между В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧЕМ вспоминается и Блок Литвина, он подчеркнул, что не имеет к этому никакого отношения. «Блоком Литвина и мной лично не будут облагораживать какие-либо документы», - сказал В.ЛИТВИН.