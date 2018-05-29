Будущее внешней политики Украины – сказки и неопределенность?
Адептов европейской перспективы собралось аж... двое... Большинство – шестеро – за сохранение внеблокового статуса... Из 18 кандидатов пятеро вообще не определились с приоритетами...
В канун президентских выборов мы решили ознакомиться с программами кандидатов в Президенты - с тем, чтобы разобраться, какую именно внешнюю политику готовят нам участники гонок. И хотя по Конституции принципы внешней политики формирует Верховная Рада, вместе с тем, Президент Украины должен осуществлять руководство внешнеполитической деятельностью, вести переговоры и заключать международные договоры (статья 106, пункт 3). Вместе с тем, детальное изучение предвыборных программ свидетельствует о том, что большинство кандидатов или не знают об этой функции главы государства, или предлагают совсем уж фантастические варианты развития внешних отношений. Конечно, читать предвыборные программы кандидатов в Президенты в Украине – дело неблагодарное. Во-первых, потому что эти программы пишутся кандидатами не для чтения избирателями, а лишь с целью выполнения соответствующего положения избирательного законодательства (об этом, кстати, ярче всего свидетельствует программа Сергея Ратушняка, над которой, очевидно, даже корректор не поработал, а потому зачастую отдельные части предложения не согласованы даже в падежах, времени и числе). Во-вторых, отсутствие четкой формы для написания программ дает кандидатам большое поле для маневра: можно каким-то образом структурировать свою программу, а можно и подать ее в виде сочинения на свободную тему, что, конечно, осложняет задачу сознательного избирателя разобраться, в чем же разница между кандидатами даже в самых главных вопросах и во взглядах на то, каким образом они собираются исполнять те или другие обязанности, предусмотренные должностью главы государства. В конечном итоге, программы на сегодня не могут считаться серьезными предвыборными обещаниями, хотя бы потому, что практически ни один из кандидатов на государственные посты за все годы предыдущих выборов (от президентских до местных) еще не смог похвастаться выполнением своих программных обещаний. Вместе с тем, в условиях, когда предвыборная борьба превратилась, фактически, в соревнование, кто раньше и дальше плюнет в своих конкурентов, программы, размещенные на официальном сайте Центральной избирательной комиссии, являются едва ли не единственным реальным способом понять, что же именно собираются делать люди, которые собрались в Президенты.
Конечно, читать предвыборные программы кандидатов в Президенты в Украине – дело неблагодарное. Во-первых, потому что эти программы пишутся кандидатами не для чтения избирателями, а лишь с целью выполнения соответствующего положения избирательного законодательства (об этом, кстати, ярче всего свидетельствует программа Сергея Ратушняка, над которой, очевидно, даже корректор не поработал, а потому зачастую отдельные части предложения не согласованы даже в падежах, времени и числе). Во-вторых, отсутствие четкой формы для написания программ дает кандидатам большое поле для маневра: можно каким-то образом структурировать свою программу, а можно и подать ее в виде сочинения на свободную тему, что, конечно, осложняет задачу сознательного избирателя разобраться, в чем же разница между кандидатами даже в самых главных вопросах и во взглядах на то, каким образом они собираются исполнять те или другие обязанности, предусмотренные должностью главы государства. В конечном итоге, программы на сегодня не могут считаться серьезными предвыборными обещаниями, хотя бы потому, что практически ни один из кандидатов на государственные посты за все годы предыдущих выборов (от президентских до местных) еще не смог похвастаться выполнением своих программных обещаний. Вместе с тем, в условиях, когда предвыборная борьба превратилась, фактически, в соревнование, кто раньше и дальше плюнет в своих конкурентов, программы, размещенные на официальном сайте Центральной избирательной комиссии, являются едва ли не единственным реальным способом понять, что же именно собираются делать люди, которые собрались в Президенты.
Треть кандидатов не имеют приоритетов во внешней политике
По содержанию все программы кандидатов в Президенты можно разделить на три основных группы: программы тех, кто ничего не сообщает о приоритетах во внешней политике, тех, кто знает, чего хочет, но не сообщает, каким образом он это будет реализовать, и, в конечном итоге, тех, кто предлагает полусказочные рецепты.
|Михаил Бродский
|Олег Тягнибок
Однако и это еще не все. Главная цель – построение Великой Европы, которая, судя по программному тексту, должна протянуться от Атлантики до Тихого океана. “Инициировать строительство Великой Европы, стать одним из лидеров этого процесса должна Украина. В этом я вижу ее геополитическую и историческую миссию”, - вот так, и не центом меньше.
С кем дружить?
Еще 11 кандидатов предложили более или менее четкое видение того, куда бы они хотели вести Украину, состоя в должности Президента. Их можно условно разделить на две группы: тех, кто видит будущее Украины в ЕС или НАТО, а также тех, кто выступает за внеблоковый статус и/или серьезное улучшение отношений с Россией и другими странами СНГ.
|Юлия Тимошенко и Виктор Ющенко
|Анатолий ГРИЦЕНКО
Еще один сторонник внеблокового статуса – нынешний председатель Верховной Рады Владимир Литвин, который предлагает стране стать “активно нейтральной”. При этом, спикер стремится умоститься сразу на два стула: реализовать идею Единого экономического пространства с Россией, Беларусью и Казахстаном и, в то же время, достичь соглашения с ЕС о свободном перемещении людей, товаров, услуг и капиталов.
Александр Мороз также выступает за внеблоковый статус с одновременным развитием взаимовыгодного партнерства и с ЕС, и с Россией. При этом для получения внеблокового статуса, по убеждению лидера социалистов, нужно созвать международную конференцию по вопросам безопасности и сотрудничества. А еще, Украина должна была бы договориться с миром об участии в решении глобальных проблем: голода и потепления. К сожалению, не понятно лишь о чем именно договариваться: ведь принимать участие в таких проектах можно хоть сейчас, учитывая то, что этими вопросами занимается ООН.
|Петр Симоненко
|Виктор Янукович
|Сергей Тигипко
Следовательно, подобьем итоги: из 18 кандидатов пятеро вообще не определились со своими внешнеполитическими приоритетами (М.Бродский, О.Пабат, В.Протывсих, С.Ратушняк, О.Рябоконь), двое в своих программах четко сказали о стремлении к членству в ЕС (Ю.Тимошенко, В.Ющенко), один – к членству в НАТО (Ю.Костенко), 6 – за внеблоковый статус (И.Богословская, А.Гриценко, В.Литвин, А.Мороз, П.Симоненко, В.Янукович), 8 – за улучшение отношений с Россией и странами СНГ в той или иной степени (И.Богословская, В.Литвин, А.Мороз, П.Симоненко, Л.Супрун, Ю.Тимошенко, С.Тигипко, В.Янукович), один – за введение с Россией визового режима (О.Тягнибок), один – за создание Великой Европы от Атлантики до Тихого океана (А.Яценюк).
Выводы же, которые можно сделать на основе изучения программ кандидатов в Президенты в сфере внешней политики, – достаточно грустные. Большинство кандидатов или вообще не смогли, или довольно поверхностно очертили свои будущие планы относительно деятельности на международной арене, хотя функция осуществления руководства внешнеполитической деятельностью остается одной из ключевых функций Президента. Следовательно, очевидно, что кто бы не был избран новым главой государства, вряд ли сможет серьезно подойти к такой организации работы Министерства иностранных дел, которая действительно бы была направлена на защиту интересов украинских граждан за рубежом, защиту экономических интересов украинских предприятий и повышение авторитета Украины, как международного и регионального геополитического игрока. Как результат – рассчитывать на какие-то “дипломатические победы” не приходится, что в свою очередь, может существенно сказаться на решении всех важных для Украины вопросов, начиная от спора с Румынией относительно канала “Дунай - Черное море” или проблем с делимитацией и демаркацией границ с Россией. Конечно, отсутствие четких приоритетов в программах кандидатов можно объяснить и их попытками понравиться как можно большему числу избирателей... но, если это так, тогда ситуация вырисовывается еще хуже, так как Президент, который захочет нравиться всем, может стать настоящей угрозой для страны.
Сергей Воропаев