Будущее внешней политики Украины – сказки и неопределенность?

В канун президентских выборов мы решили ознакомиться с программами кандидатов в Президенты - с тем, чтобы разобраться, какую именно внешнюю политику готовят нам участники гонок. И хотя по Конституции принципы внешней политики формирует Верховная Рада, вместе с тем, Президент Украины должен осуществлять руководство внешнеполитической деятельностью, вести переговоры и заключать международные договоры (статья 106, пункт 3). Вместе с тем, детальное изучение предвыборных программ свидетельствует о том, что большинство кандидатов или не знают об этой функции главы государства, или предлагают совсем уж фантастические варианты развития внешних отношений. Конечно, читать предвыборные программы кандидатов в Президенты в Украине – дело неблагодарное. Во-первых, потому что эти программы пишутся кандидатами не для чтения избирателями, а лишь с целью выполнения соответствующего положения избирательного законодательства (об этом, кстати, ярче всего свидетельствует программа Сергея Ратушняка, над которой, очевидно, даже корректор не поработал, а потому зачастую отдельные части предложения не согласованы даже в падежах, времени и числе). Во-вторых, отсутствие четкой формы для написания программ дает кандидатам большое поле для маневра: можно каким-то образом структурировать свою программу, а можно и подать ее в виде сочинения на свободную тему, что, конечно, осложняет задачу сознательного избирателя разобраться, в чем же разница между кандидатами даже в самых главных вопросах и во взглядах на то, каким образом они собираются исполнять те или другие обязанности, предусмотренные должностью главы государства. В конечном итоге, программы на сегодня не могут считаться серьезными предвыборными обещаниями, хотя бы потому, что практически ни один из кандидатов на государственные посты за все годы предыдущих выборов (от президентских до местных) еще не смог похвастаться выполнением своих программных обещаний. Вместе с тем, в условиях, когда предвыборная борьба превратилась, фактически, в соревнование, кто раньше и дальше плюнет в своих конкурентов, программы, размещенные на официальном сайте Центральной избирательной комиссии, являются едва ли не единственным реальным способом понять, что же именно собираются делать люди, которые собрались в Президенты.

Треть кандидатов не имеют приоритетов во внешней политике

По содержанию все программы кандидатов в Президенты можно разделить на три основных группы: программы тех, кто ничего не сообщает о приоритетах во внешней политике, тех, кто знает, чего хочет, но не сообщает, каким образом он это будет реализовать, и, в конечном итоге, тех, кто предлагает полусказочные рецепты.

К первой группе смело можно отнести 5 кандидатов: Михаила Бродского и Олега Рябоконя (у которых вообще ни единым словом не упоминается внешняя политика), Александра Пабата, Василия Протывсиха и Сергея Ратушняка. Согласитесь, тяжело считать заявления вроде “не имеем права разрывать отношения с Россией”, “не имеем права отворачиваться от ЕС”, “стать дружелюбной страной”, записанные в программе О.Пабата, серьезной заявкой на понимание своих будущих действий на международной арене. Или, например, желание В.Протывсиха превратить Украину в “Швейцарию для Восточной Европы”, тоже не добавляет понимания, что именно кандидат планирует делать ради этого. Единственным же предложением Ратушняка, которое может серьезно повлиять на всю внешнюю политику Украины, следует считать желание вернуть Украине статус ядерного государства. Не густо…

Группа украинских “фантазеров” и “мечтателей” состоит из двух кандидатов: Олега Тягнибока и Арсения Яценюка. Эти два кандидата предложили настолько своеобразное виденье будущего внешней политики, что разобраться в этом “без поллитры” вряд ли возможно. Так, лидер объединения “Свобода”, который кстати, как и Ратушняк хочет восстановить ядерный статус Украины, в своих внешнеполитических приоритетах написал: “Европейский украиноцентризм – стратегический курс Государства”, а также “Участие Украины в построении Европы свободных наций”. Что это за Европа свободных наций – из программы понять невозможно. У Яценюка с общим представлением намного лучше. Так, кандидат в Президенты, отмечает, что проблемы проведения “общей модернизации” присущи не только Украине, но и другим государствам бывшего СССР: Азербайджану, Беларуси, Армении, Грузии, Казахстану, Молдове, России. Следовательно, предлагает кандидат, необходимо положить начало “Восточноевропейскому проекту”, который для начала нарабатывал бы общую политику в отраслях энергетики, транспорта и связи, в сфере производства продовольствия и совместно развивал бы науку, индустрию инновационные технологии, космическую отрасль.

Однако и это еще не все. Главная цель – построение Великой Европы, которая, судя по программному тексту, должна протянуться от Атлантики до Тихого океана. “Инициировать строительство Великой Европы, стать одним из лидеров этого процесса должна Украина. В этом я вижу ее геополитическую и историческую миссию”, - вот так, и не центом меньше.

С кем дружить?

Еще 11 кандидатов предложили более или менее четкое видение того, куда бы они хотели вести Украину, состоя в должности Президента. Их можно условно разделить на две группы: тех, кто видит будущее Украины в ЕС или НАТО, а также тех, кто выступает за внеблоковый статус и/или серьезное улучшение отношений с Россией и другими странами СНГ.

Адептов европейской перспективы среди кандидатов собралось аж... двое: это Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко. Лишь в их программах членство в ЕС фигурирует, как цель Украины. При этом и тот, и другая кандидаты выступают за прагматичное развитие отношений с Россией. Однако, у Ющенко относительно этого содержится и еще одна деталь: необходимость выведения Черноморского флота до 2017 года, в соответствии с международными соглашениями и Конституцией Украины. Тимошенко, в свою очередь, не вспоминает о флоте, однако хочет усиления экономических отношений с северным соседом. Еще одним адептом европейской интеграции можно, хотя и сложно, считать Юрия Костенко, в программе которого предусматривается “формирование гражданского общества, ответственного за государство и за себя, усиление контроля за властью со стороны общества, противодействие коррупции, обеспечение верховенства права как основы демократии и предпосылки интеграции Украины в НАТО”. Кроме того, в преамбуле к программе кандидата отмечается и цель Украинской народной партии – “лидерство Украины в новом Европейском сообществе”. Правда, что это такое, и с чем его едят – сказать сложно. Единственное, что также достойно внимания, это то, что Костенко – единственный кандидат, который планирует заниматься интеграцией в НАТО, по крайней мере, если верить его программе.

Абсолютное большинство – 6 кандидатов – выступают за сохранение внеблокового статуса Украины. Так, Инна Богословская видит Украину “Швейцарией 21-го века” с международно признанным нейтралитетом и гарантиями безопасности. Анатолий Гриценко считает, что Украине по крайней мере в ближайшие 5 лет не нужно присоединяться ни к каким военно-политическим союзам, пока не преодолеет “слабость и разъединенность”.

Еще один сторонник внеблокового статуса – нынешний председатель Верховной Рады Владимир Литвин, который предлагает стране стать “активно нейтральной”. При этом, спикер стремится умоститься сразу на два стула: реализовать идею Единого экономического пространства с Россией, Беларусью и Казахстаном и, в то же время, достичь соглашения с ЕС о свободном перемещении людей, товаров, услуг и капиталов.

Александр Мороз также выступает за внеблоковый статус с одновременным развитием взаимовыгодного партнерства и с ЕС, и с Россией. При этом для получения внеблокового статуса, по убеждению лидера социалистов, нужно созвать международную конференцию по вопросам безопасности и сотрудничества. А еще, Украина должна была бы договориться с миром об участии в решении глобальных проблем: голода и потепления. К сожалению, не понятно лишь о чем именно договариваться: ведь принимать участие в таких проектах можно хоть сейчас, учитывая то, что этими вопросами занимается ООН.

У Петра Симоненко проблем с формированием внешнеполитических приоритетов практически нет: внеблоковый статус, отказ от вступления в НАТО, возобновление отношений с Россией и странами СНГ, вступление в Единое экономическое пространство с Россией, Беларусью и Казахстаном. При этом кандидат планирует уже в 2010 году провести референдум относительно вступления в Единое экономическое пространство и НАТО. Вместе с тем, и в этой программе не обошлось без занятной “штучки”. “Весомым взносом в европейскую интеграцию станет создание трехстороннего энергетического консорциума при участии Украины, России и стран ЕС”!, - пишет лидер коммунистов. Вот только, что он подразумевает под словосочетанием “европейская интеграция” – из программы узнать так и не удалось.

Лидер Партии регионов Виктор Янукович также отстаивает идею внеблоковости Украины. “Учитывая современные геополитические реалии, убежден в том, что внеблоковый статус Украины является ключевым элементом национальной безопасности, гарантом подъема ее международного влияния и авторитета”, - пишет кандидат. При этом, он обещает возобновить дружеские отношения с Россией и странами СНГ и обеспечить взаимовыгодное партнерство с США, ЕС и странами “большой двадцатки”. Впрочем, этим лидер регионалов и ограничивается, давая возможность каждому самостоятельно додумать, что именно и как будет делаться в сфере внешней политики при его президентстве.

Последние два кандидата – Людмила Супрун и Сергей Тигипко – в своих внешнеполитических приоритетах отметили, прежде всего, усиление отношений с Россией и странами СНГ. При этом, С.Тигипко высказался очень четко: “Украина – Европа, но не Евросоюз”, а безвизовый режим – едва ли не единственное, что нужно Украине от ЕС. А вот в отношениях с Россией, по примеру нового американского Президента Барака Обамы, кандидату также хочется начать “перезагрузку” и возобновить “гуманитарные отношения и экономические связи”. В свою очередь Супрун также попробовала “отвесить” небольшой реверанс в сторону Европы – мол, нужна сбалансированная внешняя политика, “которая на условиях равенства и взаимной выгоды обеспечит участие Украины как на европейском, так и на азиатском направлениях сотрудничества”. Вместе с тем, больше о Европе или других стратегических партнерах Украины, кроме, разумеется России и стран СНГ – ни буквы. А вот что касается республик прежнего СССР, то тут Супрун выступает за всестороннее развитие культурных, научных и экономических связей, возобновление полномасштабных экономических связей с Беларусью и Россией. Вот только, в чем должна измеряться масштабность? Означает ли это возврат к такому состоянию разделения труда, которое существовало в СССР, когда один украинский завод не всегда оправданно мог иметь 60 поставщиков из всех 15-ти республик? Неизвестно.

Следовательно, подобьем итоги: из 18 кандидатов пятеро вообще не определились со своими внешнеполитическими приоритетами (М.Бродский, О.Пабат, В.Протывсих, С.Ратушняк, О.Рябоконь), двое в своих программах четко сказали о стремлении к членству в ЕС (Ю.Тимошенко, В.Ющенко), один – к членству в НАТО (Ю.Костенко), 6 – за внеблоковый статус (И.Богословская, А.Гриценко, В.Литвин, А.Мороз, П.Симоненко, В.Янукович), 8 – за улучшение отношений с Россией и странами СНГ в той или иной степени (И.Богословская, В.Литвин, А.Мороз, П.Симоненко, Л.Супрун, Ю.Тимошенко, С.Тигипко, В.Янукович), один – за введение с Россией визового режима (О.Тягнибок), один – за создание Великой Европы от Атлантики до Тихого океана (А.Яценюк).

Выводы же, которые можно сделать на основе изучения программ кандидатов в Президенты в сфере внешней политики, – достаточно грустные. Большинство кандидатов или вообще не смогли, или довольно поверхностно очертили свои будущие планы относительно деятельности на международной арене, хотя функция осуществления руководства внешнеполитической деятельностью остается одной из ключевых функций Президента. Следовательно, очевидно, что кто бы не был избран новым главой государства, вряд ли сможет серьезно подойти к такой организации работы Министерства иностранных дел, которая действительно бы была направлена на защиту интересов украинских граждан за рубежом, защиту экономических интересов украинских предприятий и повышение авторитета Украины, как международного и регионального геополитического игрока. Как результат – рассчитывать на какие-то “дипломатические победы” не приходится, что в свою очередь, может существенно сказаться на решении всех важных для Украины вопросов, начиная от спора с Румынией относительно канала “Дунай - Черное море” или проблем с делимитацией и демаркацией границ с Россией. Конечно, отсутствие четких приоритетов в программах кандидатов можно объяснить и их попытками понравиться как можно большему числу избирателей... но, если это так, тогда ситуация вырисовывается еще хуже, так как Президент, который захочет нравиться всем, может стать настоящей угрозой для страны.

Сергей Воропаев